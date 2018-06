Việt Nam tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển văcxin

Biên bản ghi nhớ dự án hợp tác "Hỗ trợ tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển văcxin tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam năm 2018-2020" tập trung vào yêu cầu duy trì chất lượng sản phẩm trong chuỗi cung ứng lạnh. Đây là cốt lõi của các mô hình cung ứng văcxin phổ biến trên thế giới.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ dự án hợp tác về bảo quản văcxin ngày 13/12. Ảnh: H.N

Để duy trì tính hiệu quả và sự an toàn, văcxin cần được bảo quản liên tục ở độ lạnh từ 2 đến 8 độ C. Bất kỳ sự sai lệch, gián đoạn nào trong quá trình từ khâu sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng đều có thể làm hỏng tính toàn vẹn của văcxin, dẫn đến giảm hiệu quả và độ an toàn trong điều trị.

Để xây dựng và quản lý chuỗi cung ứng lạnh cho văcxin ở Việt Nam, Viện Kiểm định Quốc gia về văcxin và Sinh phẩm y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hợp tác cùng Zuellig Pharma đánh giá hiện trạng vận chuyển văcxin trong chuỗi cung ứng lạnh đến các trung tâm y tế dự phòng địa phương, áp dụng công nghệ đóng gói mới để vận chuyển văcxin đến vùng sâu xa.

Tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế thực hiện từ năm 1981 là một trong những chương trình y tế công cộng quan trọng hàng đầu của quốc gia, mang lại lợi ích cho hàng triệu trẻ em và phụ nữ.

Lê Phương