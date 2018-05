Vinh danh bác sĩ ghép tim đầu tiên Việt Nam

Chẩn đoán chính xác của bác sĩ cứu sống bé bị chấn thương sọ não / 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV sau nỗ lực giành sự sống cho một bệnh nhân

Giáo sư Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Huế là một trong những người tiên phong đặt nền tảng cho lĩnh vực tim mạch tại Việt Nam, là học trò xuất sắc của giáo sư Tôn Thất Tùng. Năm 2012, lần đầu tiên vị giáo sư sinh năm 1956 đã thực hiện thành công việc thay tim từ một thi thể người chết cho một bệnh nhân tim. Bệnh nhân đó đến nay vẫn sống khỏe mạnh. Ngày 6/6/2014, ông là người chỉ huy ghép thành công tim nhân tạo đầu tiên cả nước cho bệnh nhân chờ ghép tim 39 tuổi.

Vì những đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực y học, "chiếc kéo vàng" của Hội Ngoại khoa Việt Nam đã được nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Ngoài ra ông còn là Chủ tịch của Hội Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực Châu Á.

Nguyên tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM trao giải thưởng Global Award 2015. Do giáo sư Bùi Đức Phú đang tham dự hội nghị tim mạch tại Philippines nên vợ và con trai ông nhận thay. Ảnh: T.P

Giải thưởng Global Award 2015 cũng đã trao giải trung tâm phẫu thuật tim mạch tốt nhất cho Bệnh viện Trung ương Huế. Nơi đây đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của phẫu thuật tim mạch và tim mạch can thiệp tại Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng. Sau 8 năm trung tâm đã thực hiện hơn 20.000 ca chụp mạch vành, 4.000 ca can thiệp mạch vành qua da, 200 ca can thiệp bệnh tim bẩm sinh, 700 ca thăm dò điện sinh lý cơ tim và 500 ca điều trị bằng sóng cao tần, 1.000 ca cấy máy tạo nhịp. Việc đặt stent động mạch chủ và thay van động mạch chủ qua catheter được trung tâm triển khai thực hiện bước đầu.

Giải thưởng vì những nỗ lực trong việc sàng lọc và tiêm phòng viêm gan siêu vi B được trao cho Đại học Tân Tạo. Đây là trường duy nhất tại Việt Nam khám, sàng lọc và tiêm phòng viêm gan siêu vi B cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên của trường.

Trong chương trình phòng chống viêm gan siêu vi B, nghệ sĩ ưu tú Duy Tân, nguyên trưởng khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM đã nhận được giải thưởng Âm nhạc Hoàn cầu vì góp phần ngăn chặn viêm gan siêu vi B lây lan trong cộng đồng, cải thiện sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Tham gia nhiều cuộc thi hát quốc tế, ở tuổi 73 ông vẫn giữ được giọng nam trung khỏe khoắn và đã hát nhiều lần trong các chương trình phòng chống viêm gan siêu vi như tại Lễ trao giải San Francisco năm 2013 diễn ra tại Dinh Thống Nhất.

Giải thưởng Global Award 2015 do Ủy ban kết nghĩa thành phố San Francisco, Mỹ - TP HCM thực hiện. Giải thưởng tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011 với mục đích vinh danh những cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến trong các hoạt động cộng đồng. Sau 2 lần tổ chức thành công, năm 2015 giải thưởng vinh danh 11 cá nhân và tổ chức có thành tích và nỗ lực đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, y học, kiến trúc và các hoạt động xã hội.

Lê Phương