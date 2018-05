Vinmec làm chủ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da

TAVI là kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da phức tạp, có khả năng giảm thiểu biến chứng, phù hợp với bệnh nhân lớn tuổi hoăc trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật mở. Các bác sĩ sẽ luồn ống thông qua da từ động mạch đùi đến động mạch chủ để thay van tim.

Kỹ thuật này giúp tăng khả năng thành công, giảm nguy cơ chảy máu, tránh biến chứng nguy hiểm. Thời gian phục hồi khoảng 5-7 ngày, nhanh hơn so với mổ mở. Tuy nhiên, TAVI đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại.

Để được công nhận là Trung tâm can thiệp TAVI độc lập, toàn bộ các ca điều trị của Vinmec Central Park đều được can thiệp dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia TAVI hàng đầu thế giới. Từ tháng 3/2017 đến nay, bệnh viện đã thực hiện 31 ca TAVI thành công, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nặng, cao tuổi, hoặc cơ địa đặc biệt.

Vinmec Central Park (TP HCM) được Tập đoàn Medtronic (Mỹ) trao chứng nhận Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập ngày 16/12.

Vinmec Central Park (TP HCM) được Tập đoàn Medtronic (Mỹ) trao chứng nhận Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập ngày 16/12. Cũng trong sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Thành Nhân - Trưởng khoa tim mạch của bệnh viện được Medtronic công nhận là chuyên gia hàng đầu về TAVI tại Việt Nam.

Medtronic là một trong những tập đoàn cung ứng trang thiết bị y tế và liệu pháp y khoa lớn nhất thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực tim mạch. Tập đoàn ra đời năm 1949 tại Mỹ, có mặt trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam.

Medtronic chỉ trao chứng nhận Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập cho các đơn vị làm chủ được kỹ thuật đặt van tim Evolut R do hãng sản xuất. Loại van Evolut R (EVR) đang được sử dụng phổ biến tại nhiều trung tâm tim mạch lớn trên thế giới.

Giáo sư Ganesh Manoharan - Đại diện Medtronic trao chứng nhận cho Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Thành Nhân - Trưởng khoa tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park.

Phát biểu trong lễ chứng nhận, đại diện Medtronic cho biết, Vinmec Central Park đáp ứng toàn diện những đòi hỏi khắt khe về trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại để trở thành Trung tâm can thiệp TAVI độc lập. Đặc biệt, bệnh viện đạt được thành quả này trong 10 tháng, nhanh hơn hầu hết các đơn vị khác trên toàn cầu.

Giáo sư Võ Thành Nhân cũng cho biết: “Với chứng nhận này, Vinmec Central Park sẽ mang tới nhiều cơ hội chữa trị, cũng nhưcải thiện chất lượng cuộc sống cho các bệnh nhân tim mạch trong và ngoài nước”.

Bệnh viện có định hướng xây dựng và phát triển thành trung tâm tim mạch hàng đầu ở Việt Nam và khu vực. Vì vậy, ngay từ khi vào hoạt động, Vinmec Central Park đã trang bị hệ thống máy móc tân tiến như chụp CT 640 (Toshiba), cộng hưởng từ MRI 3 Tesla (Siemens), nội soi cao cấp Evis Exera III (Olympus Nhật Bản), phòng mổ Hybrid theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống gây mê Avace…

Về nhân sự, bệnh viện liên tục cử êkíp chuyên môn đi đào tạo tại các trung tâm tim mạch lớn trên thế giới. Đội ngũ chuyên gia can thiệp tim mạch độc lập hiện nay đồng đều về trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm.

Các bác sĩ sẽ luồn ống thông qua da từ động mạch đùi đến động mạch chủ để thay van tim.

Theo Hội Tim mạch Can thiệp Mỹ (SCAI), chứng nhận trung tâm can thiệp TAVI độc lập là một trong 5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng khám chữa bệnh trong lĩnh vực tim mạch. Vinmec Central Park đặt mục tiêu sắp tới sẽ trở thành Trung tâm can thiệp tim mạch xuất sắc (The Best Cathlab) theo tiêu chuẩn của SCAI.

Hệ thống y tế Vinmec ra đời năm 2012 do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Hệ thống gồm 3 hợp phần theo mô hình chuẩn quốc tế gồm: Chuỗi bệnh viện - Viện nghiên cứu - Đại học Khoa học Sức khỏe Vinmec. Hiện có 6 bệnh viện đa khoa đã đi vào hoạt động, trong đó có 2 bệnh viện đã đạt tiêu chuẩn JCI.

An San