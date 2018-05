'Virus ăn não' do muỗi truyền lan rộng nhiều nước

Virus Zika được ghi nhận đầu tiên vào năm 1947 tại khu rừng Zika của Uganda. Bệnh nhân nhiễm thường bị sốt, nổi mẩn, đau cơ, nhức đầu, đau mắt. Phương thức lây truyền chủ yếu của Zika là qua trung gian muỗi Aedes (loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết). Thời gian ủ bệnh từ 3 đến 12 ngày. Một số bằng chứng cho thấy virus này có thể lây truyền qua đường máu, tình dục và từ mẹ sang con khi sinh, song rất hiếm. Virus Zika tiếp tục được ghi nhận ở Nigeria vào năm 1954 và nhiều nước châu Phi, châu Mỹ, châu Á. Năm 2013, Thái Lan có một số trường hợp mắc bệnh do virus Zika. Theo WHO, hầu hết người nhiễm Zika chỉ bị các triệu chứng nhẹ, vừa hoặc không có biểu hiện. Do đó nhiều trường hợp mắc bệnh có thể không phát hiện được. Hầu hết bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, chưa có tử vong do Zika. Tuy nhiên, gần đây mối lo ngại dấy lên trên toàn cầu khi Bộ Y tế Brazil thông báo hàng nghìn ca nghi ngờ mắc chứng não nhỏ ở nước này do virus Zika. Dù vậy, trong số trẻ sơ sinh mắc chứng não nhỏ có những bé dương tính với virus Zika và một số âm tính.