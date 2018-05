Virus Ebola biến mắt màu xanh nước biển của bệnh nhân thành xanh lá

Lòng quả cảm của bác sĩ tình nguyện cứu sống mẹ con sản phụ / Dịch Ebola bắt nguồn từ bé trai chơi gần đàn dơi

Nhiễm Ebola tháng 9 năm ngoái khi tham gia chữa bệnh tại tâm dịch Sierra Leone (Châu Phi), bác sĩ 44 tuổi Ian Crozier được chuyển về Mỹ nhập viện. Điều trị đặc biệt trong khu vực cách ly Ebola của Bệnh viện ĐH Emory với tình trạng diễn tiến xấu, bác sĩ Ian phải thở máy suốt 12 ngày và thực hiện thẩm tách liên tục vì suy thận. May mắn thoát khỏi căn bệnh tử thần khiến cả thế giới hoang mang, anh hồi phục và xuất viện với kết quả trong máu không còn virus Ebola.

Bác sĩ Ian Crozier (người cao nhất) với các bệnh nhân Ebola đã hồi phục tại một trung tâm điều trị tại Sierra Leone. Ảnh: Telegraph.

Tuy nhiên chỉ 2 tháng sau, mắt trái của vị bác sĩ chịu các tổn thương như nóng rát, đau cộm. Trở lại bệnh viện từng điều trị, bác sĩ Ian được chẩn đoán mắc uveitis, chứng viêm mắt có thể dẫn tới mù lòa. Tháng tiếp theo, anh gặp thêm các triệu chứng mới như đỏ mắt, nhìn nhòa có hào quang, đau mắt, áp lực trong mắt gia tăng. Bên cạnh chứng nhiễm trùng và mất thị lực ở mắt trái, bác sĩ Ian còn bị chuyển màu mắt từ xanh nước biển sang xanh lá.

Bác sĩ chuyên khoa mắt Steven Yeh quyết định lấy mẫu thủy dịch (dịch nằm giữa giác mạc và thủy tinh thể) làm xét nghiệm cho Ian. Kết quả dương tính với Ebola khiến nhiều chuyên gia rất bất ngờ. Điều này đồng nghĩa trong dịch mắt của bệnh nhân một số lượng virus Ebola vẫn tồn tại, trong khi nước mắt, máu, các mô màng kết không chứa virus chết người này.

“Trường hợp này nêu lên một biến chứng cần được chú ý của Ebola, làm cơ sở tham khảo để điều trị cho các bệnh nhân trong đợt dịch đang diễn ra tại Tây Phi”, các nhà khoa học nhận xét về ca bệnh của bác sĩ Ian Crozier trong báo cáo đăng trên The New England Journal of Medicine.

Màu mắt trái của bác sĩ Ian Crozier chuyển từ xanh nước biển sang xanh lá cây. Ảnh: Telegraph.

Báo cáo cũng cho biết, thị lực của bác sĩ Ian đã được khôi phục, màu mắt trở lại bình thường sau thời gian điều trị bằng kháng sinh liều cao và các dung dịch nhỏ mắt.

Các trường hợp về ảnh hưởng thị lực trên bệnh nhân Ebola sống sót từng được đề cập trước đây. Năm 1995, trong vụ dịch bùng phát tại Congo, 15% bệnh nhân qua khỏi bị các vấn đề về mắt như đau mắt hay suy giảm thị lực. Khảo sát hiện tại trên 85% bệnh nhân sống sót ở Sierra Leone cũng cho thấy, 40% trường hợp cho biết thị lực bị ảnh hưởng sau khi hồi phục.

Theo các nhà nghiên cứu, đây có thể là hiệu ứng trực tiếp của virus Ebola vẫn còn bám trụ trong dịch mắt dù đã bị loại bỏ trong hầu khắp cơ thể. Vì virus không tồn tại trong những phần có thể tiếp xúc trực tiếp như nước mắt hay màng kết, các bệnh nhân Ebola hồi phục không phải là nguy cơ lây truyền bệnh qua các tiếp xúc bình thường hàng ngày. Sau khi xuất viện, họ cần được theo dõi để điều trị các vấn đề về mắt nếu có.

