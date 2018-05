Vitamin giúp tăng sức đề kháng

Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Viện chăm sóc da Pensilia (Cư xá bắc Hải, quận 10, TP HCM), cho biết môi trường ô nhiễm, khí hậu khắc nghiệt và cuộc sống tất bật khiến vitamin ngày càng có vai trò quan trọng để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Tùy theo độ tuổi, giới tính và tính chất công việc mà nhu cầu về năng lượng và vitamin của mỗi người có sự khác biệt rõ rệt. Với những người thường xuyên lao động nặng, vận động viên thể thao hoặc làm việc trong môi trường căng thẳng thì nhu cầu về năng lượng và vitamin cao hơn nhiều so với những người làm văn phòng. Đặc biệt, khả năng hấp thụ vitamin của những người lớn tuổi có phần hạn chế nên cần bổ sung vitamin hàng ngày để tăng sức đề kháng và chống lão hóa.

Theo bác sĩ Thảo, các vitamin nhóm B gồm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 là nhóm vitamin có thể hòa tan trong nước, đóng vai trò quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của các tế bào. Nhóm này cũng giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và suy nhược thần kinh, những người có khẩu phần ăn giàu đạm nên hấp thu nhiều vitamin nhóm B. Trong đó, vitamin B6 giúp kiểm soát lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định. Điều này sẽ rất có lợi đối với những bệnh nhân tiểu đường hay những người dễ bị hạ đường huyết. Vitamin B1 giữ vai trò hàng đầu trong chức năng của hệ thần kinh trung ương hay ngoại biên. Nếu cơ thể thiếu vitamin C sẽ dễ bị viêm lợi, chảy máu chân răng, tăng sừng hóa ở nang lông...

Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Viện chăm sóc da Pensilia.

Phần lớn các vitamin không hình thành trong cơ thể. Chúng chỉ tồn tại trong thức ăn hoặc các chất bổ sung, do đó, khẩu phần ăn hằng ngày là nguồn cung cấp chủ yếu: ngũ cốc, rau cải, trái cây, cá, thịt, trứng và các sản phẩm của sữa. Theo chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong quá trình chế biến, các vitamin chịu nhiều thay đổi nhất bởi đó là những thành phần tương đối ít bền vững. Các vitamin tan trong chất béo như A, D, E, K tương đối bền vững với nhiệt độ, trong quá trình nấu nướng bình thường vitamin nhóm này bị hao hụt 15-20%. Các vitamin tan trong nước bị mất nhiều hơn do bị hòa tan và dễ bị phân giải, nhất là trong môi trường kiềm. Do vậy, nếu ngâm thực phẩm trong nước, luộc nhiều nước rồi đổ đi, sử dụng xút (hoặc vôi) trong nấu nướng hoặc bảo quản thức ăn lâu đều làm mất nhiều các vitamin nhóm B, C (lượng mất mát có thể tới 90%). Riêng vitamin C là ít bền vững nhất bởi chất này không những dễ hòa tan trong nước mà còn bị oxy hóa nhanh, nhất là ở nhiệt độ cao.

Để bổ sung vitamin và khoáng chất vào chế độ ăn uống, các chuyên gia đã bổ sung iode vào muối ăn, sắt vào gia vị, vitamin A vào đường hạt, vitamin vào nước giải khát… Theo thống kê năm 2012, một nửa dân số Mỹ và 35% dân số nước Anh sử dụng vitamin bổ sung hàng ngày.

