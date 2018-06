Vợ khổ vì chồng rối loạn sinh lý

30 tuổi đã chán gần gũi vợ / Nam giới ám ảnh chuyện 'trên bảo dưới không nghe'

Hơn 1.600 câu hỏi gửi về chương trình tư vấn “Rối loạn sinh lý nam giới” do báo VnExpress tổ chức là vô số trục trặc trong đời sống vợ chồng. Đa số anh em chia sẻ về những rối loạn mà họ gặp phải, người thì quá nhanh chẳng đủ để nửa kia cảm nhận, ngược lại cũng không ít người có biểu hiện rối loạn khác - thời gian kéo quá dài, khó hoặc không thể xuất tinh.

Trong khi anh Khang 41 tuổi ở Hải Phòng chia sẻ 14 năm qua chuyện gối chăn không mãn nguyện vì luôn rơi vào cảnh kết thúc sớm thì anh Đăng ở TP HCM gặp cảnh trớ trêu. “Trước kia mới tiếp xúc nhẹ đã 'cán mốc'; còn gần đây hơn nửa tiếng vẫn không đến đích”, anh Đăng kể.

Anh An ở TP HCM cũng gặp chứng xuất tinh sớm. Thay vì tìm đến bác sĩ chuyên khoa, anh lại tự mua thuốc xịt về dùng. Do không tìm hiểu kỹ, anh đã xịt quá nhiều nên quan hệ rất lâu mới xuất được khiến cơ thể rất mệt mỏi. Anh lo lắng hỏi: "Ham muốn của tôi suy giảm rất nhiều, có khi vài ngày không cương cứng lần nào, khác hẳn trước đó. Bác sĩ cho hỏi tôi có thể bị liệt dương không".

Gửi câu hỏi về chương trình, người chồng cảm thấy tự ti khi gần gũi vợ, và nhiều chị em cũng bày tỏ nỗi buồn khi nửa kia gặp chứng rối loạn sinh lý. Đa phần các bà vợ âm thầm chịu đựng, thậm chí đau đớn khi cuộc yêu quá dài hoặc nén nỗi buồn khi chưa đạt cảm giác yêu thì chồng đã vỡ trận.

Rối loạn xuất tinh ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và hạnh phúc gia đình nam giới.

Chia sẻ nỗi niềm với các bà vợ, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Lê Chuyên, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam cho biết tình trạng những ông chồng rối loạn sinh lý kể trên có thể xuất phát từ nguyên nhân như tâm lý bất ổn, rối loạn tâm thần hoặc mắc các bệnh mạn tính, viêm nhiễm tuyến tiền liệt. Một nguyên nhân khác theo bác sĩ Chuyên có thể nam giới thực hiện hành vi “tự xử” trong thời gian dài... Chưa kể, khi bước sang tuổi mãn dục nam hoặc áp lực công việc, dẫn đến suy giảm sức khỏe toàn thân, đẩy nhanh quá trình lão hóa, sụt giảm nồng độ Testosterone.

Theo giáo sư Chuyên, khi gặp tình trạng trên, nam giới cần đến ngay bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và điều trị. Nếu tự ý dùng các sản phẩm trôi nổi hoặc chưa có kiểm chứng khoa học, nguy cơ cao bị liệt dương và không thể phục hồi chức năng sinh lý.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Hinh, Phó Chủ tịch Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam cũng cho rằng việc kết thúc quá sớm sẽ gây cảm giác hụt hẫng cho bạn đời. Nhưng, ngược lại nếu “hành sự” quá lâu lại khiến cả 2 mệt mỏi, gây tổn hại tới thể chất và tinh thần. "Quan trọng nhất trong đời sống chăn gối là sự hòa hợp, hài lòng của cả hai. Khi có trục trặc, nam giới nên trao đổi với bạn đời nhằm phối hợp cải thiện, chị em cần cảm thông, giúp sức để quan hệ vợ chồng đẹp cả đôi đường", bác sĩ Hinh nói.

Hiện có nhiều cách cải thiện rối loạn xuất tinh. Ở mức độ nhẹ, nam giới có thể thực hiện các bài tập, thay đổi hành vi giao ban, sử dụng bao cao su giảm bớt kích thích, ổn định tâm lý, không bị ám ảnh bởi suy nghĩ cố sức kéo dài thời gian giao hợp… Trường hợp nặng có thể dùng thuốc hoặc phẫu thuật. Tất cả các biện pháp này cần được thăm khám, tư vấn kỹ từ bác sĩ chuyên khoa nam học.

Công thức Platinum kết hợp tinh chất Eurycoma Longifolia (LE: 100) và các thảo dược đặc hiệu có trong Sâm Alipas Platinum được chứng minh có khả năng hỗ trợ cơ thể tăng cường sản sinh Testosterone nội sinh mạnh mẽ, giúp nam giới nâng cao khả năng sinh lý, sức khỏe toàn thân hiệu quả và bền vững.

Theo các chuyên gia, nam giới sau tuổi 30 thường gặp vấn đề về sức khỏe toàn thân và khả năng sinh lý do sự lão hóa của cơ thể, đặc biệt là sụt giảm nồng độ Testosterone. Khi thiếu hụt hormone này, quý ông dễ bị giảm ham muốn, rối loạn cương, xuất tinh sớm và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường… Do đó, nam giới cần giúp nồng độ Testosterone nội sinh (do cơ thể tự sinh ra) đạt mức cân bằng và duy trì ổn định.

Thanh Phong