Vùng kín có huyết trắng và mùi hôi

Huyết trắng có mùi hôi vì sao? / Âm đạo nhiễm nấm, có thể mang thai? / Muốn thu hẹp âm đạo sau sinh

Trả lời:

Em thân mến!

Nếu vùng kín của em xuất hiện khí hư có màu và mùi như em mô tả, có thể em đã bị viêm âm đạo.

Nguyên nhân chủ yếu của viêm âm đạo là do nhiễm Trichomonas, nấm Candida, tạp khuẩn và các tác nhân lây qua đường tình dục (STD) khác. Bên cạnh đó, việc vệ sinh hàng ngày và trong chu kỳ kinh không đúng cách, hoặc làm thủ thuật không an toàn (đặt vòng, nạo hút thai…), việc sử dụng lạm dụng thuốc đặt phụ khoa không theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc kháng sinh lâu dài, bị suy giảm miễn dịch, hoặc mất cân bằng nội tiết (do sử dụng thuốc ngừa thai, corticoid, bệnh lý tuyến giáp, thời kỳ mãn kinh, stress…), bệnh tiểu đường không kiểm soát được và giảm sức đề kháng khi mang thai cũng là những yếu tố nguy cơ gây viêm âm đạo.

Em nên đến bác sĩ chuyên khoa sản để được khám, làm xét nghiệm huyết trắng và được điều trị thích hợp với bệnh của mình em nhé!

Chúc em mau khỏi bệnh.

BS. CKI Nguyễn Thị Song Hà

Khoa Sản - Phụ, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin