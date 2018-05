WHO khuyến cáo Việt Nam sử dụng lại văcxin 5 trong 1

Tạm ngừng văcxin 5 trong 1 để chờ WHO điều tra / Tạm ngưng sử dụng văcxin 5 trong 1 Quinvaxem

Đây là thông báo chính thức WHO gửi tới Bộ trưởng Y tế Việt Nam, căn cứ trên kết quả kiểm định độc lập do phòng thí nghiệm theo yêu cầu của WHO (thuộc Viện Kiểm định chuẩn thức Quốc gia về Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Anh) thực hiện.

Các chuyên gia đã xét nghiệm về độc tố của kháng nguyên ho gà (đánh giá sự tăng cân của chuột thí nghiệm) trên các lô 1453037, 1453074 và 1453127. Kết quả kiểm định các lô văcxin đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Ảnh minh hoạ: Dương Ngọc.

Trước đó, Việt Nam đề xuất việc kiểm định này nhằm xác định chất lượng một số lô văxin sau những trường hợp phản ứng sau tiêm chủng nặng và kiểm định chưa đạt chuẩn tại Viện Kiểm định Quốc gia Văcxin và Sinh phẩm Y tế Việt Nam.

Cũng theo WHO, trong cuộc họp ngày 12/6, Ủy ban Tư vấn toàn cầu về an toàn tiêm chủng đã đánh giá tính an toàn của vắc xin 5 trong 1 đưa ra kết luận như sau: “Việc triển khai văcxin phối hợp 5 trong 1 tại các nước Đông Nam Á cho thấy ảnh hưởng của các phản ứng sau tiêm chủng đã trở thành thách thức rất lớn đối với các nhà hoạch định chính sách. Đánh giá chi tiết từng trường hợp tại 4 quốc gia đã thống nhất kết luận về nguyên nhân từng trường hợp phản ứng sau tiêm chủng của các quốc gia này. Việc triển khai lại văcxin này tại Srilanca và Bhutan là những bài học quý giá về thành công của hệ thống giám sát quốc gia về an toàn tiêm chủng. Văcxin phối hợp 5 trong 1 đã mang lại những lợi ích to lớn trong việc bảo vệ phòng chống 5 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chỉ với một liều. Hiện nay văcxin này được sản xuất tại 5 công ty đạt tiêu chuẩn Tiền thẩm định của WHO đảm bảo về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng”.

Vì thế, WHO khuyến cáo các quốc gia tiếp tục sử dụng văcxin Quinvaxem trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Ngày 19/6 hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp và hầu hết ý kiến đều đồng ý báo cáo lên bộ trưởng Bộ Y tế để sử dụng văcxin này trong vòng một tháng tới.

Văcxin Quinvaxem được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam từ tháng 6/2010 (viện trợ). Đầu tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế đã quyết định tạm dừng sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, sau khi có 5 trẻ tử vong liên quan, trong đó 4 ca được kết luận không do văcxin.

Nam Phương