WHO: Quinvaxem an toàn

Tiến sĩ Kohei Toda chuyên gia tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, văcxin Quinvaxem - chứa thành phần ho gà toàn tế bào được sử dụng tại 94 nước trên toàn thế giới với số lượng khoảng 450 triệu liều. Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Thái Lan, Phillippines, Campuchia, Lào cũng đang sử dụng văcxin này. Ngoài Quinvaxem, các văcxin có chứa thành phần ho gà toàn tế bào khác cũng được sử dụng rộng rãi tại 131 nước trên thế giới.

Văcxin này đã được WHO tiền thẩm định về chất lượng vào năm 2006. Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam đã sử dụng khoảng 25 triệu liều. Trong quá trình sử dụng đã ghi nhận một số trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng đều được tiến hành điều tra kịp thời. Tỷ lệ tai biến nặng liên quan đến văcxin bạch hầu - ho gà (toàn tế bào) - uốn ván đến nay là 4,5/1 triệu liều trong khi tỷ lệ theo thống kê của WHO là 1- 20/1 triệu liều. Các trường hợp tử vong chủ yếu do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý khác.

WHO vẫn khuyến cáo sử dụng văcxin có thành phần ho gà toàn tế bào để tạo miễn dịch phòng bệnh tốt hơn. Tổ chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để đảm bảo việc sử dụng vắc xin an toàn.

“Quinvaxem là văcxin an toàn hiệu quả có chất lượng tốt và chi phí hợp lý theo kết quả tiền thẩm định của WHO. Tất cả các bà mẹ cần lưu ý thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế và tiếp tục đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, không chậm trễ”, ông Toda nói.

Bộ Y tế Việt Nam cũng khẳng định, các lô văcxin trước khi được đưa vào lưu hành cũng đều được Bộ Y tế Việt Nam kiểm nghiệm.

Theo một số chuyên gia Quinvaxem được sản xuất theo quy trình của hãng Novastis (Thụy Sĩ ), sau đó chuyển giao cho Hàn Quốc năm 2006. Văcxin này ngừa cùng lúc 5 loại bệnh gồm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, HIB và viêm gan siêu vi. Ngoài Quinvaxem, các văcxin có chứa thành phần ho gà toàn tế bào khác cũng được sử dụng rộng rãi tại 131 nước trên thế giới.

Trong tháng 10 Việt Nam có 2 trẻ tử vong sau tiêm Quivaxem. Kết luận của Hội đồng chuyên cho thấy, bé ở Hải Dương tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, còn ở Nghệ An là sốc phản vệ.

Nam Phương