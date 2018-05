Xạ trị ung thư, bà bầu vẫn sinh con khỏe

Sarah Best, 30 tuổi, từ thị trấn Leamington Spa ở Anh, đã sinh hạ bé Jake đúng vào ngày cuối cùng của đợt trị liệu bệnh ung thư miệng. Chị đã phải trải qua hóa trị và xạ trị, sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vào lúc mang bầu tháng thứ tư. Khối u đã được cắt bỏ tại một phòng phẫu thuật có tiếng của Bệnh viện đại học Coventry và Warwickshire. Theo các bác sĩ bệnh viện, xạ trị và hóa trị cho thai phụ là cực kỳ hiếm, và bé Jake là trường hợp đầu tiên được sinh ra ở Anh sau khi mẹ trải qua liệu pháp này, và là trường hợp thứ 8 trên thế giới. "Đó quả là giây phút sụp đổ", chị Best nhớ lại. "Vì tôi vẫn nghĩ mang bầu là thời kỳ hạnh phúc nhất. Tôi hình dung mọi thứ thật tuyệt. Và nó đã không như vậy. Tôi phải lo nghĩ đến nhiều việc khác vì khối ung thư này". Gary Walton, bác sĩ trưởng nhóm phẫu thuật, cho biết trên BBC: "Loại điều trị này phức tạp và rất hiếm khi được thực hiện trên thai phụ, vì thế chúng tôi phải liên lạc mật thiết với nhóm bác sĩ phụ sản". Hiện chị Sarah đã không còn các tế bào ung thư trong cơ thể. T. An