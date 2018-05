Xếp hàng từ 2h sáng để chờ tiêm văcxin 5 trong 1 tại TP HCM

Trắng đêm chen lấn chờ chích ngừa văcxin cho con / Phỏng vấn trực tuyến Bộ Y tế về khan hiếm văcxin 5 trong 1

Bế con 4 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế dự phòng từ 6h sáng song chị Hà vẫn phải xếp cuối hàng vì đã có quá đông người chờ đợi. Mũi tiêm 5 trong 1 đầu tiên cho con trai do không có văcxin nên chị phải đưa bé sang Singapore để chích. Đợt này nghe tin có văcxin trở lại nên chị đến chích mũi thứ hai cho con. Do nhiều người đến sớm xếp hàng từ 2h sáng, đủ số lượng tiêm trong ngày nên chị đưa con ra về đợi hôm sau quay lại theo thông báo của trung tâm.

Hầu hết những người xếp hàng từ 2h sáng là từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An... đưa con đến TP HCM chích ngừa Pentaxim. Vợ chồng anh Hậu ở Cần Giuộc, Long An, cho biết cả nhà khởi hành từ nửa đêm qua để kịp đến xếp hàng tiêm mũi nhắc lại lần 3 cho cậu con trai. Con anh đã lỡ hết 2 lần chích ngừa vì không có văcxin. "Tôi không biết ở quê tôi bao giờ thì bắt đầu chích ngừa, song vẫn muốn đưa con đến Sài Gòn chích cho an toàn mà cũng sợ hết văcxin nữa".

Người dân trật tự xếp hàng chờ tiêm văcxin tại Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM sáng 26/12. Ảnh: H.Q

Hôm nay là buổi thứ hai Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM mở tiêm văcxin 5 trong 1 cho trẻ. Tránh trường hợp xảy ra chen lấn, xô đẩy, lực lượng công an được tăng cường để hướng dẫn trật tự. Bảo vệ cũng được cắt cử chốt ở cửa để từng người một được vào trong.

Trước tình hình người dân xếp hàng chờ chích cho con, ông Nguyễn Hoàng Thiện Tâm, Trưởng Phòng Kế hoạch Hành chínhTrung tâm Y tế Dự phòng TP HCM trực tiếp thông báo đợt này trung tâm nhận 2.000 liều Pentaxim nên các phụ huynh cứ yên tâm không lo thiếu văcxin. Những ngày đầu tiên chủng ngừa, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố ưu tiên chích cho trẻ dưới 3 tuổi và những bé chưa tiêm đủ 3 mũi. Những trường hợp trẻ đã tiêm đủ 3 mũi sẽ được sắp xếp tiêm sau.

Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM tiêm văcxin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim từ 7h30 đến 16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Riêng thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ sẽ tiêm từ 7h30 đến 10h30. Đây là điểm mở tiêm văcxin dịch vụ đầu tiên của khu vực TP HCM trong đợt này. Dự kiến 74 điểm tiêm chủng khác trên địa bàn thành phố sẽ bắt đầu tiêm vào tuần sau.

Dòng người xếp hàng dài khoảng 300 m trước Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM. Ảnh: H.Q.

Phó giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho biết 74 điểm tiêm văcxin 5 trong 1 tại các bệnh viện lớn, trung tâm y tế dự phòng trên toàn thành phố bắt đầu vào đầu tuần sau. Viện Pasteur tùy vào tình hình cụ thể để chọn lựa thời gian mở tiêm phù hợp nhất. Viện sẽ cân đối, đảm bảo 22 loại văcxin khác vẫn tiêm đúng lịch, đủ lịch.

Theo ông Lân, nếu các điểm tiêm văcxin trong thành phố thiếu hàng, Viện Pasteur sẽ chia sẻ đến các điểm này thông qua nhà cung ứng. "Việc chia sẻ văcxin nhằm giúp giảm tình trạng người dân đổ xô đến viện sẽ gây hỗn loạn, không thể đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng các văcxin còn lại. Các cháu phải chờ đợi tiêm chủng trong thời tiết hiện nay cũng sẽ dễ mắc bệnh", ông Lân chia sẻ.

Ngày 25/12, Hà Nội có 3 điểm đầu tiên thông báo tiêm văcxin Pentaxim thì một cơ sở trên đường Lương Thế Vinh phát phiếu đăng ký dẫn đến tình trạng hàng trăm người đổ xô đến chen lấn dẫn đến tình cảnh hỗn loạn chưa từng có. Bộ Y tế phải tổ chức cuộc họp khẩn yêu cầu các điểm tiêm chủng lên phương án chích ngừa cụ thể và sẽ đồng loạt tiêm vào thứ hai (28/12) để tránh tình trạng lộn xộn như trên.

Lê Phương