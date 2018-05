Xét nghiệm, siêu âm miễn phí bệnh thận

Có thể kết hợp Đông Tây y để chữa suy thận? / Khỏi bệnh thận nhờ... nhảy hip-hop

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Khoa Lọc thận nhân tạo và bác sĩ Nguyễn Anh Trọng, chuyên khoa Tiết niệu – Thận tiết niệu sẽ cung cấp kiến thức phòng chữa bệnh, giải đáp tường tận thắc mắc về nguyên nhân, triệu chứng, nguy cơ của các bệnh lý liên quan đến thận. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn khám và chỉ định siêu âm, xét nghiệm miễn phí tùy tình trạng bệnh lý của mỗi người.

Bác sĩ siêu âm cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Phương.

Hiện nay, sỏi thận và suy thận là hai căn bệnh phổ biến. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Rất nhiều nguyên nhân khiến thận bị bệnh, có thể do dùng quá nhiều thuốc trị bệnh khiến thận phải bài tiết nhiều hơn, do một số bệnh nhiễm khuẩn ảnh hưởng tới thận, do các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường...

Theo chuyên gia y tế, ngoài sự căng thẳng, bận rộn thì 4 thói quen không ăn bữa sáng, không thích uống nước, không thích vận động, ăn quá nhiều dầu mỡ chính là “hung thủ” gây ra bệnh sỏi thận.

Người mắc bệnh thận thường có triệu chứng đau vùng hông lưng, sát gần xương sườn, có thể kèm theo sốt. Có lúc cơn đau rất dữ dội, từ sau lưng lan xuống bộ phận sinh dục. Đa số người mắc bệnh thận sẽ bị phù toàn thân, từ mí mắt xuống bàn chân, da trắng nhạt. Sự thay đổi màu sắc và độ trong của nước tiểu cũng là một biểu hiện của bệnh. Nước tiểu thường bị đục hoặc màu thẫm hơn bình thường.

Để tham gia chương trình, độc giả đăng ký trực tiếp tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn hoặc liên hệ với chị Ngọc Thao qua số điện thoại 08 39959868.

