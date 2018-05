'Xử trí cứng nhắc, kíp trực làm chết bệnh nhân tim mạch'

Trao đổi với VnExpress.net ngày 13/10, ông Nguyễn Kiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết kết luận nguyên nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đối với ông Lê Văn Đức (67 tuổi) ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) là do nhồi máu cơ tim. Biết bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mà kíp y bác sĩ trực vẫn quyết định đưa lên khoa tim mạch dù gia đình có yêu cầu nằm lại khoa cấp cứu là cách giải quyết quá cứng nhắc.

Theo ông phó giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, cụ Đức có tiền sử bệnh tim mạch. Bệnh viện chuyên khoa ở TP HCM đã từng cảnh báo ông có thể bị đột tử bất cứ lúc nào nên khuyên gia đình sớm đưa đi điều trị theo hướng can thiệp nong mạch vành. Tuy nhiên gia đình không có điều kiện đưa ông đi chữa trị, cho đến khi nhập viện đa khoa Bạc Liêu.

“Sở đã yêu cầu bệnh viện kiểm điểm ca trực nhằm rút kinh nghiệm rồi đề xuất hướng xử lý lên Sở quyết định. Về nguyên tắc điều trị thì bệnh viện không sai bởi lúc nhập viện không phát hiện ông Đức nhồi máu cơ tim mà chỉ có dấu hiệu thiếu máu nên chuyển lên khoa tim mạch là đúng nguyên tắc”, ông Thiết nói.

Bệnh viện Bạc Liêu nơi ông Đức tử vong nên người nhà đuổi đánh bác sĩ. Ảnh: Thiên Phước

Ngày 23/9, ông Đức ngất xỉu được người nhà đưa vào bệnh viện, sau đó chuyển sang khoa nội tim mạch. Lúc mới chuyển lên, bệnh viện chưa bố trí được giường vì khoa có quá nhiều bệnh nhân nên ông Đức tạm nằm ngoài hành lang khoảng hai giờ.

Vài tiếng đồng hồ sau ông Đức đột ngột lên cơn co giật. Các bác sĩ nhanh chóng chuyển cụ vào khu cấp cứu, xoa bóp tim ngoài lồng ngực và đặt nội khí quản nhưng không bao lâu bệnh nhân tử vong. Cho rằng cái chết của ông cụ do lỗi của bệnh viện nên người nhà rượt đánh bác sĩ gây huyên náo, công an phải can thiệp.

Thiên Phước