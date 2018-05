Xử trí nang thận cho bệnh nhân mà không cần mổ

Bà Hà phát hiện nang thận cách đây nhiều năm, không dám đối diện cuộc mổ nên chấp nhận sống chung trong bất an. Mỗi lần đi đường, bế cháu, leo cầu thang... bà lo sợ va chạm gây vỡ nang thận. Đến lúc nang to gần 10 cm, không thể trì hoãn mổ, bà đến Bệnh viện Nhân dân 115 và quyết định sử dụng kỹ thuật mới không cần mổ.

"Sau khi được siêu âm chọc hút nang thận khoảng 20 phút, tôi có thể về luôn trong ngày, không đau đớn, ăn uống đi lại bình thường. Hiện tinh thần thoải mái nên tôi tăng cân, mập mạnh hơn", bà Hà nói.

Bác sĩ siêu âm chọc hút trị nang thận cho bệnh nhân. Ảnh: A.Q

Bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng Khoa Ngoại Niệu Ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết phương pháp kinh điển trước đây là siêu âm chọc hút nang và bơm chất gây xơ, tỷ lệ tái phát trên 70% sau 3 tháng. Sau đó phương pháp mổ hở giảm tỷ lệ tái phát nhưng gây đau đớn, nằm viện dài, vết sẹo lớn, chậm phục hồi. Kỹ thuật mổ nội soi dù bớt đau nhưng bệnh nhân vẫn phải chịu đựng một cuộc mổ cần gây mê với một số nguy cơ biến chứng.

Từ các tài liệu trên thế giới, bác sĩ Minh và đồng nghiệp đã nghiên cứu triển khai kỹ thuật mới. Vẫn là phương pháp siêu âm chọc hút nang và bơm chất gây xơ như cũ, nhưng để giảm tái phát bệnh nhân được dẫn lưu chất dịch ra khoang sau phúc mạc bằng ống thông. Cải tiến này giúp hạn chế biến chứng nhiễm trùng và nguy cơ chảy máu, ít xâm lấn. Chi phí điều trị khoảng 2 triệu đồng, nếu mổ nội soi tốn khoảng 7-10 triệu.

Ống thông giúp dẫn lưu chất dịch ra khoang sau phúc mạc. Ảnh: A.Q

Sau thành công từ ca đầu tiên năm 2014, bệnh viện đã điều trị thành công cho 18 người, chưa ghi nhận tái phát suốt 3 năm qua. Nang thận khi nhỏ đa số không có triệu chứng, thường được phát hiện tình cờ qua siêu âm. Khi nang to có thể gây đau ở vùng hông lưng có nang, tiểu máu, tăng huyết áp, thận ứ nước do nang chèn ép vào hệ thống đài bể thận. Những bệnh nhân bị nang to trên 6cm, hoặc bệnh nhân có đau, nhiễm trùng và có gây chèn ép bế tắc đường niệu, thường được chỉ định phẫu thuật để điều trị.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết tại đây bệnh nhân cần mổ điều trị nang thận đơn thuần trung bình khoảng 3-4 ca mỗi tuần. Bệnh viện đang mở rộng triển khai trong thời gian tới cũng như sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật để mang lại nhiều lợi ích hơn cho bệnh nhân.

Lê Phương