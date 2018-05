Những lưu ý khi sửa mí mắt cắt hỏng

Mí không đều hoặc sụp xuống, mắt trợn hoặc bên to bên nhỏ... là hậu quả của những ca thẩm mỹ hỏng. Thu Giang (nhân viên ngân hàng, Hà Nội) không dám đi làm hay ra ngoài gặp bạn bè vì đôi mắt biến tướng sau cắt mí. Những tưởng bỏ ra 7 triệu đồng để làm đẹp, có thể tạm biệt đôi mắt một mí trước đây, song khuôn mặt cô gái 9x lại trở nên bặm trợn hơn do mí lệch, kéo mắt trợn ngược lên.

"Đồng nghiệp cắt mí chỉ 5-7 ngày là hết sưng, mắt to đẹp tự nhiên. Còn mình thành thảm họa, stress đến mức không dám soi gương, chỉ ước thời gian quay lại đôi mắt hí lúc chưa làm", Giang chia sẻ.

Một ca cắt mí hỏng làm biến đổi khuôn mặt.

Theo bác sĩ Kobee Trần - Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, mí hỏng thường do áp dụng sai công nghệ và tay nghề người cầm dao kéo. Sửa mí hỏng còn phức tạp hơn cắt mí mới, vì vậy, không nên thực hiện quá nhiều, càng làm sai càng khó khắc phục. Do đó, chị em cần lựa chọn kỹ lưỡng trung tâm thẩm mỹ trước khi quyết định.

Thông thường, chị em phải đợi ít nhất 6 tháng mới được sửa mí hỏng, đợi mắt hồi phục ổn định và vết sẹo cũ lành hẳn. Tùy đôi mắt, mà các bác sĩ sẽ đánh giá nguyên nhân và đưa ra phương thức giải quyết phù hợp.

Lỗi mắt trợn, xếch, quá to: Thường do da mí mắt bị cắt bỏ quá nhiều. Bác sĩ sẽ phải tiến hành kỹ thuật cấy ghép da bổ sung cho vùng mí mắt bằng phần mô tự thân lấy từ vòm miệng của bệnh nhân. Sau đó, điều chỉnh lại mắt 2 mí to tròn, hài hòa.

Lỗi mí mắt không đều: Có thể do cắt da quá nhiều gây tổn thương cơ nâng mi mắt, hoặc do khâu vết mổ không khéo, để lại sẹo xấu gây co kéo mi mắt. Với tình trạng này, các bác sĩ sẽ tiến hành khâu cơ nâng mi chính theo cấu trúc mắt, mí sẽ đều và tự nhiên.

Lỗi mí sụp hoặc giãn ra: Nguyên nhân do chưa xử lý hết da và mỡ thừa, hoặc can thiệp cơ nâng mi không đúng cách. Để sửa, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ đủ lớp da chùng, chỉnh mí mắt to rõ ràng hơn.

6 bước chỉnh sửa mí hỏng theo quy trình Hàn Quốc.

Tại Kangnam, các bác sĩ chỉnh sửa mí hỏng theo quy trình Hàn Quốc 6 bước, bao gồm thăm khám và tư vấn; đo vẽ thẩm mỹ; gây tê tại chỗ; tiến hành phẫu thuật; đóng kín vết mổ; hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu.

Trước khi chỉnh sửa, bác sĩ sử dụng các dụng cụ đo vẽ hiện đại, ghi lại thông số chính xác nhằm tính toán chuẩn xác những điểm cần can thiệp tới từng milimet, cho kết quả thẩm mỹ tốt nhất. Đường mổ lần 2 mảnh nhỏ, ít xâm lấn, giúp hồi phục nhanh và không tốn thời gian nghỉ dưỡng.

Ở công đoạn khâu, loại chỉ thẩm mỹ được nhập từ Hàn Quốc có thiết kế siêu mảnh, kết hợp kỹ thuật khâu giấu sát giúp không để lộ dấu vết dao kéo. Sau khoảng 7-10 ngày, nếp mí được tái tạo lần 2 sẽ ổn định, cho góc nhìn cân xứng với đôi mắt.

An San