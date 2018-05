Những thủ thuật cắt mí thịnh hành năm 2018

Theo bác sĩ Kang Kyung Jin - Sáng lập Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc, cố vấn chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, thẩm mỹ mắt nằm trong top 3 thủ thuật làm đẹp phổ biến nhất thế giới, sau bơm ngực và hút mỡ. Phụ nữ thời nay có nhiều lựa chọn cắt, nhấn, bấm, luồn chỉ mí... để sở hữu đôi mắt to đẹp. Trong đó, cắt mí hiện là công nghệ thịnh hành nhất nhờ cải thiện được hầu hết khuyết điểm của đôi mắt.

Với 40 kinh nghiệm làm việc đa quốc gia, bác sĩ Kang chỉ ra 3 thủ thuật cắt mí được ưa chuộng nhất năm qua và tiếp tục dẫn đầu xu hướng năm 2018.

Cắt mí Plasma

Với chị em có đôi mắt quá nhỏ, bấm mí khó lòng khắc phục được toàn bộ nhược điểm. Trường hợp này, bác sĩ có thể tư vấn cắt mí Plasma để mở rộng góc mắt, cải thiện độ to, thậm chí cân chỉnh lại đôi mắt xếch.

Thủ thuật lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam trong Triển lãm Thẩm mỹ Hàn Quốc, do Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc phối hợp với Bệnh viện Kangnam tổ chức. Phương pháp áp dụng công nghệ Plasma có khả năng quang đông trong quá trình can thiệp, khóa đông mạch máu ngay khi tiếp xúc. Tốc độ xử lý nhanh nên hạn chế xâm lấn, cầm máu tốt, ít sưng đau, mau lành.

Trong vòng 30 phút, bác sĩ sẽ thực hiện đồng thời 2 kỹ thuật: cắt và khâu để mở rộng mí mắt.

Bác sĩ tiến hành tạo nếp mí định hình trước, sau đó chỉnh dáng mí theo tỷ lệ hài hòa với gương mặt mỗi người. Trong vòng 30 phút, bác sĩ sẽ thực hiện đồng thời 2 kỹ thuật. Đầu tiên là tạo đường cắt ngắn, mảnh nhỏ để triệt tiêu bọng mỡ thừa, da dư chùng, chảy xệ. Tiếp đến khâu sát đường cắt nhằm định hình mắt 2 mí, khắc phục tình trạng mí sụp, nhỏ.

Chị em có thể xuất viện luôn trong ngày, không cần nghỉ dưỡng. Vết mổ nhanh lành, sau 5 ngày được cắt chỉ. Tùy cơ địa mỗi người mà thời gian hồi phục khoảng 7-10 ngày. Lúc này, chị em có thể chớp và nhìn bình thường, mà không còn cảm giác vướng cộm như ngày đầu tiên.

Với chi phí khoảng 9 triệu đồng, đường mí rõ nét, cơ nâng mi săn chắc và duy trì được nhiều năm hơn thủ thuật bấm. Đôi mắt cũng được cải thiện tổng thể theo cả chiều dọc, sâu và ngang mà không để lại sẹo.

Cắt mí Hàn Quốc

Cắt mí Hàn Quốc cũng tiến hành 2 bước kỹ thuật: cắt và khâu để loại bỏ da chùng, mỡ thừa, tạo hình 2 mí giúp trẻ hóa đôi mắt. Tuy nhiên, không sử dụng công nghệ Plasma có khả năng quang đông trong quá trình can thiệp.

Nếp mí rõ nét, cân xứng đều 2 bên, mắt tròn to rõ ràng hơn sau 7-10 ngày.

Ngoài ra, ở công đoạn rạch đường nhỏ ngay sát mí mắt, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ chuyên khoa tạo thêm nếp gấp để hình thành đường mí mới. Sau đó, mới khéo léo khâu lại bằng chỉ sinh học đợi mí lành tự nhiên, không để lại sẹo xấu.

Vì vậy, cắt mí Hàn Quốc thích hợp với chị em mắt một mí; nhiều da chùng, mỡ thừa; mắt nhỏ, có mí lót, nếp mí không rõ ràng. Bạn có thể nhận thấy nếp mí rõ nét, cân xứng đều 2 bên, mắt tròn to rõ ràng hơn sau 7-10 ngày.

Công nghệ này chỉ tác động vào vùng da mí mắt ngoài, đường mổ mảnh, ngắn, ít xâm lấn. Thời gian thực hiện nhanh, khoảng 15-30 phút. Chi phí cắt mí Hàn Quốc khoảng 7 triệu đồng, ít xâm lấn, nên vẫn được nhiều chị em ưa chuộng.

Cắt mí mini

Cắt mí mini là tiểu phẫu tạo hình đơn giản, can thiệp xâm lấn rất ít, độ an toàn cao. Cắt mí mini cho kết quả nếp mí nhỏ và tự nhiên hơn 2 công nghệ kể trên. Nếp mí không quá to, sâu, thực hiện trong vòng 40 phút với chi phí khoảng 8 triệu đồng.

Thủ thuật này thích hợp với những bạn gái thích đẹp nhẹ nhàng; chị em trên 20 tuổi, ít da chùng mỡ thừa; hoặc da quá mỏng, không thể áp dụng công nghệ cắt mí khác.

Phương pháp đan xen giữa 2 kỹ thuật cắt và bấm mí.

Trong quá trình thực hiện, bác sĩ sẽ áp dụng đan xen giữa 2 kỹ thuật cắt và bấm mí. Đầu tiên, rạch đường mổ ngắn trên mí, không can thiệp sâu, nhằm loại bỏ da dư chùng, mỡ thừa (cắt). Sau đó, luồn chỉ khâu đính cơ nâng mi với da mí mắt, hình thành đường lằn định hình nếp gấp mí mới (bấm).

An San