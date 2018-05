Chuyên gia cảnh báo những trường hợp cắt mí mắt hỏng

Theo bác sĩ Kang Kyoung Jin - cố vấn chuyên môn tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam kiêm nhà sáng lập Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc, nhu cầu thẩm mỹ mắt tăng cao trong những năm gần đây. Tiểu phẫu cắt mí mắt có thể hồi phục nhanh sau 5-7 ngày nên được nhiều chị em lựa chọn.

"Không ít người xem nhẹ việc cắt mí mắt, dễ dàng giao phó cho những nơi không đảm bảo dẫn đến nhiều hệ lụy. Những vụ thẩm mỹ hỏng là lời cảnh cảnh tỉnh cho những tín đồ làm đẹp trước khi quyết định 'tân trang' dung mạo", ông nói thêm.

Nguyên nhân gây biến chứng có thể là áp dụng công nghệ cũ; hốc mắt sâu do bác sĩ lấy mỡ mí mắt nhiều; mí bên to bên nhỏ do cắt không đều tay... Mắt trợn hay xếch do cố định nếp mi không chính xác, tạo sẹo xấu do dùng chỉ không chuẩn, đường rạch da quá dài, những vết chân chim li ti không biến mất; khi bạn cười, vết nhăn vẫn còn.

Theo bác sĩ, đôi mắt sẽ sưng nề do vết cắt mí gây ra. Nghiêm trọng hơn có thể khiến vùng da mắt bị nhiễm trùng, xuất huyết và dẫn đến mù lòa...

Theo bác sĩ Kang Kyoung Jin, cắt mí hỏng diễn ra khá nhiều.

Nhiều năm công tác trong ngành thẩm mỹ, bác sĩ Kang Kyoung Jin cho biết, đặc điểm của người châu Á là đôi mắt nhỏ, kèm với đó là mí mắt nhỏ, không rõ mí hoặc chỉ có một mí. Nhiều chị em coi đây là nhược điểm và tìm đến các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để mắt to tròn, rõ mí. Trong số các phương pháp làm đẹp, cả phẫu thuật lẫn không phẫu thuật có liên quan đến mắt thì cắt mí và bóc mỡ mắt là hai loại hình quen thuộc nhất.

Điển hình cho một ca cắt mí mắt hỏng.

Với thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn gây chảy máu cần làm tại các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, trung tâm thẩm mỹ, bệnh viện được cấp phép. Ngoài yêu cầu bác sĩ phải chắc chuyên môn, cơ sở thực hiện cần trang bị đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo cho ca thẩm mỹ diễn ra thuận lợi.

"Có trường hợp cơ địa dị ứng thuốc gây mê nên bị sốc, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, trước khi quyết định làm đẹp, bạn phải chọn cơ sở uy tín, được cấp phép chứ đừng vì ham rẻ mà chuốc vạ vào thân", bác sĩ Kang Kyoung Jin nói thêm.