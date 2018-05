Những biến chứng nguy hiểm khi phẫu thuật mí hỏng

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, góp phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp, sự cuốn hút của gương mặt. Với sự phát triển công nghệ làm đẹp, ngày càng có nhiều người nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để có được đôi mắt to, đẹp, hai mí rõ ràng...

Các phương pháp phẫu thuật mí mắt

Bình thường, mi mắt trên có 2 mí là do sự kết dính của cơ nâng mi với da mi mắt. Một số người không có sự kết dính đó, do vậy, mắt chỉ có một mí. Để cải thiện tình trạng này, phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt ra đời, là giải pháp "cứu cánh" cho những cô nàng sở hữu đôi mắt một mí hoặc bị sụp mí.

Phẫu thuật thẩm mỹ mí mắt là một thủ thuật nhằm loại bỏ các tổ chức da, mỡ, cơ dư thừa ở mi trên, mi dưới hay thủ thuật tạo nếp mí. Phẫu thuật mí mắt cũng có nhiều kiểu, tiêu biểu là cắt mí và bấm mí.

Cắt mí.

Cắt mí mắt là thủ thuật tạo mí đôi. Các bác sĩ sẽ đo và vẽ viền mi mắt rồi dùng dao, kéo rạch theo đường viền vừa vẽ. Tiếp theo, bác sĩ cắt bỏ một phần mô ở mi mắt, rồi tạo sự liên kết bằng cách khâu cân cơ nâng mi với da.

Phương pháp này mang lại hiệu quả lâu dài, phần sẹo bị che khuất bởi nếp gấp mí nhưng nhược điểm là gây đau. Phẫu thuật thành công hay thất bại cũng phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ, nếu sơ sảy một chút, nguy cơ trợn mí, mí lệch xảy ra là rất lớn.

Bấm mí.

Bấm mí mắt là thủ thuật đơn giản hơn. Cụ thể, các bác sĩ sẽ gây tê, sau đó vẽ lằn mi mắt. Tiếp đó, bác sĩ rạch một đường rất nhỏ trên da mi mắt rồi luồn chỉ vào, khâu liên tục, tạo thành hai mí mắt, hoặc đưa chỉ vào bên trong mi mắt và khâu rời.

Cách này không gây nhiều thương tổn tới mắt, không để lại sẹo rõ. Tuy nhiên, mi mắt tạo bởi phương pháp này không tồn tại được lâu. Nếp lằn có thể biến mất sau 2-3 năm.

Những biến chứng khi phẫu thuật hỏng

Các thủ thuật thẩm mỹ, dù đơn giản hay xâm lấn đều chứa đựng những rủi ro và tác dụng phụ. Sưng và bầm tím quanh mắt là một trong những tình trạng mà người làm sẽ phải trải qua khi cắt mí mắt. Trong một vài tuần, những triệu chứng này sẽ dần biến mất. Ngoài ra, sau phẫu thuật, có người cảm thấy ánh nhìn mờ hơn, mắt dễ nhạy cảm với ánh sáng. Tình trạng này sẽ được cải thiện sau một tháng.

Các biến chứng của các phẫu thuật cắt mí thường hiếm khi xảy ra nhưng nếu có sẽ rất nguy hiểm. Phẫu thuật hỏng có thể khiến bờ mi bị lật ngược ra ngoài, không nhắm được mắt, chảy nước mắt triền miên... nguy hiểm hơn có thể dẫn tới mù mắt. Ngoài ra, một số người dễ bị sẹo tại vị trí cắt và thành tật trên mắt.

Biến chứng khiến mắt trợn sau khi cắt mí hỏng.

Vùng mi mắt tập trung nhiều mạch máu, dây thần kinh quan trọng... do đó, đòi hỏi bác sĩ phải thật chính xác khi thao tác, nếu không sẽ gây những biến chứng sớm như sưng bầm quanh mắt, mi mắt hai bên xếp không đều; chảy nước mắt nhiều, sụp mi mắt trên...

Ngoài ra, những hậu quả như bị sẹo do cơ địa, bờ mi bị lật ngược ra ngoài, không nhắm được mắt do cắt da quá nhiều... đều có thể xảy ra, khiến mắt bị sưng phồng, phù nề. Nó có thể tạo nên di chứng vĩnh viễn với đôi mắt cứng và bị trợn, không tự nhiên, thậm chí ảnh hưởng lớn tới thị giác.

Bên cạnh đó, những biến chứng nặng hơn như sẹo xấu, mắt bị khô, bị lõm hoặc viêm kết mạc mắt cũng có thể xảy ra. Nguy hiểm nhất là tụ máu sau nhãn cầu, gây chèn ép dây thần kinh thị giác hay do cơ chế phản xạ gây co thắt động mạch trung tâm, mắt có thể bị mù vĩnh viễn. Do vậy, trước khi quyết định phẫu thuật cắt mí mắt, bạn cần suy nghĩ kỹ và lựa chọn địa chỉ uy tín để thực hiện nếu cần.

Thu Ngân