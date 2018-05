Quy trình ghép mỡ và cắt mí trên cho đôi mắt 'không tuổi'

Video: Cận cảnh quy trình ghép mỡ và cắt mí trên cho đôi mắt 'không tuổi'

Bước 1: Bác sĩ tiến hành cắt mí trên cho khách hàng bằng công nghệ Plasma - kỹ thuật khóa đông mạch máu, giúp tạo nếp mí sâu tự nhiên mà không gây chảy máu hay bầm tím.

Bước 2: Tạo khoang trước khi cấy (loại bỏ các mô sơ) để mỡ được ghép tiếp tục tái tạo tại vùng cấy.

Bước 3: Sử dụng mô mỡ tự thân đã được quay ly tâm lọc bỏ tạp chất và cấy vào mí mắt bị trũng.

Bác sĩ John Trần, chuyên gia thẩm mỹ mắt của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam cho biết: "Mỡ dùng để cấy vào vùng da mắt được lấy từ đùi hoặc mông. Những mô mỡ nguyên bào tự thân này sau khi cấy sẽ phát triển và tái tạo ra các mô mới, tạo lớp đệm mỡ dưới da, lấp đầy vùng hõm, trũng sâu và duy trì ổn định tại khu vực được cấy, giúp đôi mắt trẻ trung và tươi tắn hơn".

Thủ thuật cắt mí và cấy ghép mỡ là một tiểu phẫu, phù hợp cho các đối tượng có hốc mắt sâu, vùng mắt trũng do bẩm sinh hoặc lão hóa (trường hợp bị tiêu biến mỡ vùng mắt). Tuy nhiên, chuyên gia cũng có cảnh báo, dù là tiểu phẫu, kỹ thuật này buộc phải do trực tiếp bác sĩ chuyên khoa thực hiện để tránh những rủi ro hay biến chứng trong thẩm mỹ mắt như mí lệch, nếp mí quá to, viêm nhiễm…

(Nguồn: Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam)