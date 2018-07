Chỉnh sửa ngoại hình nhờ nâng mũi bằng sụn sườn tự thân

Ưu điểm của sụn sườn tự thân

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết, nâng mũi sụn sườn được thực hiện bằng công nghệ S line hiện đại, tiến hành bóc tách và nâng cao sóng mũi. Phần đầu mũi được bao bọc an toàn bằng sụn tự thân. Giải pháp này còn can thiệp và khắc phục nhược điểm xương mũi gồ, đầu mũi to, cánh mũi bè rộng…

Trường hợp cải thiện nhan sắc trước và sau khi nâng mũi bằng sụn sườn.

Theo bác sĩ Tú Dung, sụn sườn là chất liệu sụn cứng được lấy từ xương sườn tự thân của mỗi người. Do đó, bác sĩ thực hiện phải có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho người thẩm mỹ.

Sụn sườn vốn có tính tương thích cao với cơ thể, ngăn ngừa biến chứng, mang đến dáng mũi cao đẹp, kéo dài lâu. Ứng dụng này thường được chỉ định cho những người có sụn vách ngăn bị lệch, từng phẫu thuật mũi nhiều lần hay trường hợp cơ thể có chế độ tự đào thải cao với vật liệu nhân tạo.

Sụn sườn tự thân được lấy cơ thể người.

5 yêu cầu bắt buộc khi nâng mũi bằng sụn sườn tự thân

Bác sĩ Tú Dung chia sẻ, kỹ thuật nâng mũi bằng sụn sườn tự thân khá phức tạp, do đó bác sĩ chuyên khoa cần tuân thủ đúng 5 yêu cầu sau:

Nâng mũi bằng sụn sườn bắt buộc phải gây mê. Bác sĩ sẽ tiến hành đo vẽ dáng mũi để xác định tỷ lệ sụn sườn cần lấy.

Sụn sườn sử dụng trong nâng mũi cần có độ trẻ hóa nhất định. Trường hợp người lớn tuổi rất khó lấy, vì sụn dễ bị canxi hóa. Người lớn tuổi cần thời gian phục hồi lâu hơn người trẻ.

Một trường hợp chỉnh sửa dáng mũi bằng sụn sườn.

Kỹ thuật bóc tách lấy sụn sườn rất khó, đòi hỏi bác sĩ phải là người có nhiều năm kinh nghiệm thẩm mỹ mũi.

Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn sườn cần được tiến hành bệnh viện thẩm mỹ uy tín - nơi có đội ngũ bác sĩ tay nghề cao kết hợp hệ thống máy móc hiện đại.

Sụn sườn khi lấy khỏi cơ thể cần được điều chỉnh theo kích thước phù hợp, nhằm mang lại độ cao cân đối cho dáng mũi.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)