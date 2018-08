Cô gái 9x 'lột xác' nhờ nâng mũi

Phẫu thuật thẩm mỹ là giải pháp giúp cải thiện khiếm khuyết trên gương mặt. Nhiều cô gái không ngần ngại tìm đến thẩm mỹ để giúp bản thân tự tin hơn với ngoại hình đẹp, trong đó có cô gái 9x đến từ Bình Phước. Phạm Thị Hòa Thuận (sinh năm 1998, tên thường gọi là Thuận An) từng cảm thấy thiếu tự tin vì chiếc mũi kém xinh. Vì thế, cô quyết tâm phẫu thuật để thay đổi nhan sắc.

Tạo điểm nhấn cho gương mặt

Vốn sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và làn da trắng nhưng chiếc mũi thấp khiến gương mặt của Thuận An thiếu thu hút. Điều này khiến cô gặp không ít khó khăn trong công việc kinh doanh mỹ phẩm và cuộc sống hằng ngày. Cô chia sẻ: “Ai cũng có một vài điểm không hài lòng trên khuôn mặt, có người thì đôi mắt, người thì đôi môi hay nụ cười kém duyên. Còn tôi thì tự ti về chiếc mũi”.

“Vì kinh doanh mỹ phẩm, tôi thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng. Tuy nhiên, mỗi lần đối diện tôi, họ đều chú ý đến chiếc mũi hơn là tổng thể khuôn mặt. Việc ấy khiến tôi buồn và không được tự tin”, Thuận An nói thêm.

Dáng mũi thấp khiến khuôn mặt của Thuận An kém thu hút.

Nhận thức ngoại hình không mấy nổi trội, cô nàng 9X quyết tâm cải thiện dáng mũi bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, ban đầu cô khá lo lắng về tính an toàn cũng như kết quả sau phẫu thuật.

“Không ai nghĩ tôi nâng mũi”

Biết đến Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc qua lời giới thiệu của một người bạn từng làm đẹp tại đây. Thuận An vẫn “bán tính bán nghi” vì không biết kết quả làm đẹp có được như mong muốn. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, 9X khăn gói vào TP HCM để tìm gặp Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - chuyên gia nâng mũi từng thực hiện thành công nhiều ca làm đẹp trước đó.

Qua thăm khám, bác sĩ Tú Dung cho biết: “Thuận An có sống mũi thấp, đầu mũi thô và 2 bên cánh mũi to, lỗ mũi khá rộng. Nếu sử dụng phương pháp nâng mũi thông thường sẽ không mang lại hiệu quả cao. Do đó, chúng tôi thực hiện nâng mũi S line bằng việc can thiệp sụn tự thân và sụn nhân tạo vào sống mũi, đầu mũi theo tỷ lệ nhất định”.

Hình ảnh trước và sau nâng mũi của Thuận An.

Ca phẫu thuật trải qua hơn một tiếng, Thuận An có được ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp và sang chảnh hơn. Trong sự kiện sắc đẹp được Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc tổ chức tại Cần Thơ, cô nàng tự tin và tươi tắn hơn rất nhiều.

“Tôi hài lòng với chiếc mũi mới, nếu tôi không nói, nhiều người không biết tôi đã nâng mũi. Điều này, khiến tôi vui và tự tin hơn. Nếu bạn đang gặp phải những khuyết điểm như tôi, hãy mạnh dạn thay đổi vì trên đời này không có phụ nữ nào xấu cả”, Thuận An tâm sự. Xem chi tiết tại đây.

Vẻ cuốn hút của Thuận An trong sự kiện “Tôn vinh nét đẹp miền sông nước” nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của JW toàn cầu mới đây.

Bệnh viện thẩm mỹ JW - nâng tầm thẩm mỹ Việt

Không chỉ riêng Thuận An, tại Bệnh viện thẩm mỹ JW, nhiều trường hợp mặc cảm ngoại hình đã tìm thấy sự tự tin sau khi quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Tiến sĩ, bác sĩ Tú Dung - Giám đốc JW tại Việt Nam từng được mời tham dự báo cáo chuyên đề nâng mũi S line tại nhiều hội thảo quốc tế. Ông nhận được tác quyền nâng mũi S line tại Việt Nam. Các báo cáo của ông về những ca làm đẹp mũi phức tạp được nhiều chuyên gia thế giới đánh giá cao.

Vừa qua, nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của hệ thống Bệnh viện JW toàn cầu, JW chi nhánh Việt Nam tổ chức chương trình ngày hội “Tôn vinh nét đẹp miền sông nước”, mở ra cơ hội làm đẹp cho phụ nữ miền Tây Nam Bộ. Chương trình ưu đãi đến hết tháng 7 với gói ưu đãi đặc biệt. Trong đó, phẫu thuật thẩm mỹ giảm 15%, nha khoa giảm 15-30%; phun xăm giảm 30%; chăm sóc và điều trị da giảm 40%. Đặc biệt, phái đẹp thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ được giảm thêm 5% trên tất cả dịch vụ.

Thuận An cùng bác sĩ Tú Dung trong lần tái khám gần đây.

