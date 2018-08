Mũi nâng có thể lắc, vặn như bình thường không?

Tiến sĩ, bác sĩ Man Koon Suh - Giám đốc học thuật tạo hình mũi châu Á Thái Bình Dương kiêm Tổng giám đốc Hệ thống JW toàn cầu cho biết, để cố định mũi và đảm bảo tính thẩm mỹ, trong những ngày đầu nâng mũi, không nên tác động ngoại lực và vặn vẹo dáng mũi. Đây là thời điểm sụn đang bắt đầu kết dính và hồi phục, cần có chế độ chăm sóc đúng cách.

Sau nâng mũi khoảng ba tháng, bạn có thể tự do vặn vẹo dáng mũi theo ý muốn, chơi thể thao bình thường mà không lo lắng điều gì. Lúc này mũi đã ổn định.

Cô gái tự tin lắc mũi sau ba tháng thẩm mỹ.

Nâng mũi là phương pháp can thiệp và tác động vào cấu trúc dáng mũi. Kỹ thuật này thực hiện bằng cách sử dụng sụn để nâng cao phần sóng mũi, cải thiện dáng mũi thấp, xấu, khuyết điểm. Phẫu thuật nâng mũi thường được tiến hành trong thời gian 45-60 phút, tùy thuộc từng dáng mũi mà bác sĩ sẽ ứng dụng phù hợp.

Các phương pháp hiện đại như S Line, S Line Plus giúp mũi có vẻ đẹp tự nhiên và duy trì lâu. Do đó, can thiệp lắc, vặn sẽ không ảnh hưởng đến độ an toàn và thẩm mỹ của mũi.

Gương mặt thanh tú hơn nhờ nâng mũi.

Chọn kỹ thuật nâng mũi phù hợp, tìm kiếm địa điểm uy tín, thực hiện bởi bác sĩ thẩm mỹ có kinh nghiệm sẽ giúp dáng mũi ổn định nhanh. Từ đó, người thực hiện có thể lắc vặn mũi bình thường, không lo ảnh hưởng về sau.

* Trải nghiệm lắc, vặn sau nâng mũi

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)