Lối sống phòng bệnh mọi gia đình nên biết

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế từng công bố năm 2015 danh sách 116 thủ phạm gây họa ung thư gồm khói thuốc lá, đèn tử ngoại, nước nhiễm asen, màu nhuộm tóc, đồ uống có cồn, thịt cá muối, thực phẩm chế biến sẵn, khói bụi, khí than... Các nhà khoa học khẳng định, 90% ung thư có thể phòng tránh bằng thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Ở Việt Nam, người xưa lưu truyền 27 bí quyết sống khỏe và trường thọ như ăn no không gội đầu, đói không tắm; nam giới ăn rau hẹ, nữ giới ăn ngó sen; tối ngủ rửa chân, sáng dậy đúng giờ; mùa xuân tránh mặc hở rốn, mùa đông không che đầu… Bữa tối ăn ít, khi ăn không nói, hạn chế muối đường và chất béo, cơm không quá nhiều... cũng giúp phòng ngừa hàng trăm thứ bệnh.

Lối sống lành mạnh giúp bạn sống khỏe và trường thọ. Ảnh: Dreamstime

Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại khiến mọi người hình thành nhiều thói quen xấu gây hại sức khỏe. Nam giới hút thuốc lá, uống rượu bia; phụ nữ lạm dụng hóa chất, mỹ phẩm; trẻ con thích thú thức ăn nhanh và đồ chơi điện tử; người già kiêng khem quá mức; dân văn phòng ngồi nhiều, vận động ít...

Hệ quả là béo phì, tiểu đường, tim mạch, mỡ máu, suy thận, ung thư... có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện xếp Việt Nam đứng thứ 78 trên 172 quốc gia có tỷ lệ mắc và chết do ung thư nhiều nhất thế giới. Việt Nam cũng thuộc nhóm nước dẫn đầu về lạm dụng kháng sinh, do người dân thiếu kiến thức về sức khỏe.

Bệnh tật khó chữa, tốn kém và mệt mỏi. Song có hàng trăm cách đơn giản phòng tránh chúng bằng thực phẩm, dinh dưỡng, thể thao, giấc ngủ, tâm lý... Chuyên mục "Tư vấn lối sống khỏe cho cả gia đình" với sự đồng hành của Manulife Việt Nam và các chuyên gia, bác sĩ sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích, giúp độc giả xây dựng lối sống lành mạnh.

Độc giả có thể gửi câu hỏi về địa chỉ suckhoe@vnexpress.net để được tư vấn.

An San