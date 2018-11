IVF thành công ngay lần đầu dù bị buồng trứng đa nang

Hạnh phúc nhân đôi của vợ chồng trẻ hiếm muộn

Lập gia đình năm 25 tuổi, chị Trần Thị Trang và anh Vũ Bá Tuấn (cùng 29 tuổi, sống ở Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương) hoàn toàn không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào nhưng mãi một năm sau vẫn chưa có tin vui. Dù gia đình không ai nói gì nhưng tâm trạng vợ chồng chị Trang vẫn không tránh khỏi lo lắng, sốt ruột.

Năm 2014, hai vợ chồng chị Trang đi khám hiếm muộn lần đầu tiên, bác sĩ kết luận chị Trang bị buồng trứng đa nang. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ suy giảm khả năng làm mẹ. Do trứng không rụng và phóng noãn một cách bình thường nên khả năng thụ tinh rất thấp, chưa kể nguy cơ sảy thai và sinh non cao do các nang trứng hình thành với số lượng lớn và gây xoắn buồng trứng, chèn ép và gây áp lực lên thai khiến thai bị bong ra khỏi tử cung và có thể bị đẩy ra ngoài.

Khi hay biết về tình trạng của mình, chị Trang rất buồn và suy sụp, nhất là khi điều trị suốt một năm nhưng không có kết quả. May mắn là anh Tuấn chồng chị rất thông cảm và yêu thương vợ, luôn sát cánh, động viên. “Cả hai vợ chồng tôi chưa bao giờ cảm thấy nản lòng và muốn dừng lại, ngay cả khi IUI thất bại. Tôi tâm niệm, mình có bệnh thì phải chữa trị. Tôi vẫn còn trẻ, so với các mẹ hiếm muộn vì bệnh lý buồng trứng đa nang khác thì vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Nghĩ thế, nên tôi giữ được niềm tin và lòng kiên trì trong quá trình điều trị”, chị Trang chia sẻ.

Một người bạn giới thiệu chị Trang đến Trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa Tâm Anh. “Khi ấy, bệnh viện mới đi vào hoạt động được vài tháng nhưng đã có tiếng tăm vì có đội ngũ bác sĩ giỏi, phòng LAB hiện đại, cơ sở vật chất khang trang. Ở đây có Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thụ tinh ống nghiệm trực tiếp khám và điều trị”, anh Tuấn nói.

Ngày 5/2/2017, chị được chọc trứng. Cuối tháng đó, vào ngày 28/2/2017 chị được chuyển phôi. Tất cả những thao tác đều do bác sĩ Lê Hoàng thực hiện.

Sau 4 năm hiếm muộn do buồng trứng đa nang, chị Trang đã có thai đôi ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên.

“Trong quá trình IVF, tôi chỉ gặp một khó khăn duy nhất là phải di chuyển nhiều. Tất cả chi phí cho lần IVF duy nhất là 80 triệu. Hai tuần sau ngày chuyển phôi, tôi có tin vui. Niềm vui nhân đôi khi bác sĩ báo tôi có thai đôi. Cả gia đình chưa bao giờ vui mừng và hạnh phúc đến thế...”, chị Trang xúc động kể lại.

Thai kỳ đầy khó khăn của người mẹ trẻ

Quá trình IVF suôn sẻ bao nhiêu, thì hành trình mang thai của chị Trang vất vả bấy nhiêu. Suốt thai kỳ, chị Trang thường xuyên mệt mỏi vì bị thai nghén. Anh Tuấn động viên vợ nghỉ làm, tập trung chăm sóc bản thân và thai nhi. Mang song thai lại bị nghén, chị phải thăm khám nhiều hơn so với các mẹ bầu khác. Gia đình tập trung bồi bổ cho người mẹ trẻ, có chế độ ăn đặc biệt theo sự chỉ dẫn và tư vấn của bác sĩ, tạo điều kiện cho chị Trang được nghỉ ngơi tối đa. Thế nhưng, chị Trang vẫn bị sinh non vào tuần thứ 29. Hôm đó là ngày 2/9/2017.

“Hai bé Bảo Anh và Phương Linh chào đời chưa đầy một ký, nhỏ và yếu ớt như hai chú mèo con. Lúc ấy ai cũng thương, ông bà hai bên xót con xót cháu nhưng ai cũng động viên 'có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn'. Từ lúc sinh ra phải nằm lồng kính cho đến nay đã 9 tháng tuổi, cả hai bé đều hay ốm nên chăm rất vất vả. May mắn có ông bà 2 bên giúp đỡ vợ chồng tôi cùng chăm sóc cháu. Trộm vía, sau 9 tháng vất vả chăm con thì hai bé bây giờ mỗi bé đã được 6 ký. Hai chị em Bảo Anh và Phương Linh đều ngoan, giống cả bố, cả mẹ”, chị Trang cho biết thêm.

Hai bé sinh đôi Bảo Anh và Phương Linh, con gái vợ chồng chị Trang.

Để nói về niềm may mắn đậu thai ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên, chị Trang tâm sự: “Theo tôi, lựa chọn bệnh viện uy tín và bác sĩ giỏi tay nghề chính là yếu tố tạo nên sự thành công. Ngoài ra, tinh thần của cả hai vợ chồng phải thật thoải mái, lạc quan; gia đình phải động viên tạo điều kiện và nhất là chồng tâm lý yêu thương vợ, hợp tác với vợ trong hành trình chữa trị thì sẽ sớm gặt trái ngọt”.

“Tôi chúc mọi người luôn thành công, may mắn và hạnh phúc trên hành trình đi tìm những thiên thần bé bỏng của cuộc đời mình. Hành trình tìm con muôn vàn vất vả, có nhiều mẹ khó khăn hơn tôi rất nhiều nhưng tôi luôn nhìn thấy ở họ khao khát mãnh liệt được đón con yêu về. Tôi chỉ biết động viên: Cố lên mọi người nhé, rồi con yêu sẽ về với tất cả chúng ta", chị chia sẻ.

(Nguồn: Bệnh viện đa khoa Tâm Anh)