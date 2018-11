10 lợi ích bất ngờ khi nuôi chó mèo

Thú cưng không chỉ giúp con người vui vẻ mà còn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích của thú cưng do Reader's Digest đưa ra.

Tránh cô lập xã hội

Một nghiên cứu trên tạp chí Anthrozoös về trải nghiệm bị ruồng bỏ trong quá khứ, người tham gia được yêu cầu đặt tên cho một bức ảnh chụp mèo, chó, người hay đồ chơi. Kết quả, tình nguyện viên đặt tên động vật có cảm xúc tích cực hơn so với những ai dùng tên người đặt cho bức ảnh. Các cá nhân đối xử với động vật hoặc đồ vật giống người (như khi nói chuyện với vật nuôi) thường dễ đồng cảm và có cách suy nghĩ đặc biệt giúp chống lại cảm xúc tiêu cực.

Giảm cô đơn

Sự cô đơn có quan hệ mật thiết với nhiều căn bệnh nguy hiểm như tim hay Alzheimer. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Lão hóa và Sức khỏe Tâm thần, khả năng cảm nhận sự cô đơn của người sở hữu thú cưng thấp hơn 36% so người khác. Nghiên cứu cũng chỉ ra những người bạn có lông giúp người sống một mình giao tiếp tốt hơn.

Ảnh: VV.

Giảm stress

Nghiên cứu ở Thụy Điển ghi nhận lượng cortisol hay hormone stress ở các tình nguyện viên nữ giảm sau 15 đến 30 phút vuốt ve một chú chó. Trong khi đó, mức oxytocin hay hormone hạnh phúc tăng sau một đến 5 phút, đối với những ứng viên đang nuôi chó. Nhịp tim của họ cũng duy trì ở mức thấp hơn sau một giờ.

Bảo vệ hệ tim mạch

Mèo giúp giải tỏa căng thẳng và làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim, trích một nghiên cứu trên Nhật báo Thần kinh mạch máu và Can thiệp Thần kinh. Người đang hoặc đã từng nuôi mèo có nguy cơ tử vong vì bệnh tim thấp hơn so với những ai không sở hữu loài động vật này.

Giữ tâm trí minh mẫn

Nghiên cứu được công bố trên Anthrozoös cho thấy những người lớn tuổi sở hữu mèo hay chó có khả năng tập trung, ghi nhớ và đưa ra quyết định tốt hơn.

Khuyến khích tập thể dục

Khi dắt chó đi dạo, sức khỏe của bạn cũng được cải thiện. Tại Đại học Michigan, kết quả nghiên cứu cho thấy một trong nhiều lợi ích khi nuôi chó thể hiện ở thời gian tập thể dục tăng lên 30 phút.

Giảm đau

Dành thời gian bên thú cưng cũng giúp bạn tránh được các cơn đau hậu phẫu. Nghiên cứu ở Anthrozoös ghi nhận các bệnh nhân dành 15 phút chơi với các chú chó sau phẫu thuật thay khớp dùng ít thuốc giảm đau hơn những người không dùng liệu pháp đặc biệt này.

Giảm nguy cơ bị dị ứng

Theo một nghiên cứu về dị ứng lâm sàng và thực nghiệm, thú cưng khiến nguy cơ mắc dị ứng của trẻ nhỏ sau này thấp hơn. Khả năng bị dị ứng của những người trưởng thành trong các gia đình từng sở hữu vật nuôi khi họ còn nhỏ giảm 50%. Tiếp xúc sớm rất quan trọng và nuôi động vật ở giai đoạn sau này không tác động tương tự lên hệ miễn dịch như trên.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Theo một nghiên cứu trên tạp chí PLoS ONE, các cá nhân từ 9 đến 19 tuổi có thể kiểm soát tiểu đường tuýp 1 tốt hơn khi nuôi thú cưng. Nhờ tích cực chăm sóc động vật, lượng đường trong máu được duy trì ổn định hơn 2,5 lần. Các nhà nghiên cứu kết luận những người tham gia chăm sóc thú nuôi có trách nhiệm cũng như quen với các công việc thường ngày hơn.

Chống lại ung thư

Một lợi ích bất ngờ khi sở hữu thú nuôi nằm ở khả năng phát hiện ung thư ở người của chúng. Trên Tạp chí Y khoa Anh, chó có thể phát hiện chính xác ung thư ruột giai đoạn đầu với độ chính xác cao. Cụ thể, một con chó giống Labrador được huấn luyện đã hoàn thành 74 bài kiểm tra đánh hơi gồm các mẫu hơi thở và phân. Trong đó, nó xác định được những mẫu chứa ung thư: 33 trên 36 mẫu hơi thở và 37 trên 38 mẫu phân. Ngoài ra, loài chó cũng có thể phát hiện các loại ung thư khác như bàng quang, da, phổi, vú và buồng trứng.

Phúc Lương