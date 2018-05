10 nơi người dân sống thọ nhất thế giới

10 điểm đến nổi tiếng nhờ sao Hollywood / 7 điểm đến xa hoa cho năm 2014

Trang The Richest đã đưa ra danh sách 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có người dân sống lâu nhất thế giới dựa trên báo cáo thống kê năm 2012 do CIA, Mỹ và tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khảo sát.

1. Monaco

Không chỉ được biết đến là mảnh đất thanh bình, giàu có với những sòng bài nổi tiếng, bãi biển đẹp, Monaco còn đứng đầu trong bảng xếp hạng nơi có dân số thọ nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình người dân ở đây là 90.

Các yếu tố giúp người dân sống thọ là GDP bình quân đầu người cao, hệ thống y tế tốt, đội ngũ bác sĩ tài năng và chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra cuộc sống nơi đây cũng ít căng thẳng hơn so với nhiều quốc gia khác.

Công quốc Monaco có cuộc sống dễ chịu.

2. Ma Cao

Ma Cao từng được CIA xếp số một trong danh sách nơi có người dân sống thọ trên thế giới. Nơi đây được đánh giá là có văn hóa ẩm thực phong phú, đa dạng và GDP đầu người cao, dân số thấp. Đặc biệt phụ nữ Ma Cao thường có tuổi thọ rất dài.

Ma Cao là nơi có nhiều phụ nữ sống thọ.

3. Nhật Bản

Nhật Bản luôn là một trong những quốc gia được thế giới biết đến với nhiều người sống thọ, đứng thứ ba trong danh sách. Trên thực tế, phụ nữ Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới với độ tuổi trung bình là 87. Chế độ ăn uống của người dân cũng rất lành mạnh, phần lớn là rau củ, rong biển và cá. Người dân nơi đây cũng chăm chỉ tập thể dục, thường luyện thái cực quyền và yoga.

Người dân Nhật Bản nổi tiếng có tuổi thọ kéo dài.

4. Iceland

Theo báo cáo của WHO 2014, Iceland là nơi có tuổi thọ nam giới cao nhất với trung bình 81,2 tuổi và 81,8 là tuổi thọ trung bình của người dân. Đây là một trong những quốc gia có GDP cao nhất thế giới, đảm bảo an ninh tài chính cho nhiều gia đình. Iceland cũng có hệ thống phúc lợi xã hội tốt, an toàn và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Iceland là một trong những quốc gia có GDP cao nhất.

5. Pháp

Người Pháp được đánh giá có tuổi thọ tuyệt vời, đặc biệt là phụ nữ bởi họ có lối sống lành mạnh và biết cân đối. Tuổi thọ của phụ nữ Pháp trung bình 84,9 năm theo báo cáo của WHO 2014. Ngoài ra Pháp còn có hệ thống giáo dục tốt, thực phẩm chất lượng cao. Người dân có thể thoải mái sử dụng chocolate, uống rượu, hút thuốc, nhưng tất cả đều trong chừng mực. Những lý do này giúp người dân Pháp có tuổi thọ cao hơn các nước khác trên thế giới.

Pháp sở hữu hệ thống y tế tiến bộ, xuất sắc.

6. Australia & New Zealand

Australia xếp hạng 4 về tuổi thọ trên thế giới theo báo cáo từ Liên hợp quốc vào năm 2011. Chính phủ nước này cũng đưa ra nhiều sáng kiến để nâng cao cuộc sống của người dân như khuyến khích bỏ thuốc lá. Australia cũng có hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng tốt.

Nước láng giềng New Zealand vào top 20 quốc gia có tuổi thọ cao trên thế giới. 80,2 là tuổi thọ trung bình của người dân New Zealand và 81,2 thuộc về Australia.

Australia có hệ thống y tế chăm sóc cộng đồng tốt, góp phần nâng cao tuổi thọ cho người dân.

7. Italy

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Italy nằm trong danh sách trên bởi mảnh đất hình chiếc ủng hưởng những ưu đãi tuyệt vời của thiên nhiên vùng Địa Trung Hải như dầu ôliu, rau tươi, trái cây và thực phẩm tốt. Italy cũng có đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo tốt và hệ thống y tế tiến bộ. Phụ nữ Italy sống ở phía bắc có tuổi thọ dài hơn trong khi nam giới sống ở phía Nam lại sống lâu hơn. Tuổi thọ bình quân của người dân là 83,1 năm.

Italy là một trong những quốc gia người dân có tuổi thọ cao.

8. Scandinavia

Theo WHO 2013, Thụy Điển xếp thứ 9 trong danh sách nước có tuổi thọ cao nhất thế giới và đứng thứ nhất tại vùng bắc Âu. Chất lượng cuộc sống ở nơi đây được đánh giá là tốt, người lao động được nghỉ ít nhất 5 tuần mỗi năm.

Thụy Điển luôn được xếp hạng là một trong những nước trên thế giới có tuổi thọ cao nhất. Dân số còn lại ở các nước thuộc Scandinavia cũng có tuổi thọ đáng nể nhờ mức sống cao, hệ thống chính trị ổn định, cuộc sống thoải mái. Năm 2013, Na Uy xếp thứ 17 còn Đan Mạch hạng 37 trong danh sách các nước có tuổi thọ cao trên thế giới. Tuổi thọ trung bình của người dân khu vực này là 85,2.

Các quốc gia nằm ở vùng Scandinavia sở hữu khí hậu trong lành và cuộc sống giàu có, đầy đủ.

9. Singapore

Đảo quốc sư tử luôn nằm trong top 10 các quốc gia người dân có tuổi thọ cao trên thế giới. Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 85,1 năm và nam giới 80,2. Một trong những yếu tố giúp người dân nơi đây sống thọ là giá cả phải chăng, môi trường xanh sạch và an ninh cao. GDP của Singapore cũng thuộc hàng cao trên thế giới.

Singapore được biết đến như một quốc gia phát triển, giàu có và môi trường xanh, sạch, đẹp.

10. Một số quần đảo

Một số quần đảo như Channel nằm ngoài khơi nước Anh hay Guernsey, Jersey... dân số đều có tuổi thọ cao, trung bình trên 81. Các hòn đảo nhỏ khác như Saint Pierre và Miquelon dân số cũng có tuổi thọ trung bình lên đến 79,87.

Trên một số quần đảo thuộc Caribe có tuổi thọ dân số lớn như quần đảo Cayman, Virgin...

Những quần đảo giàu có ngoài khơi thường vào top các địa điểm có người dân sống thọ trên thế giới.

Anh Minh

Ảnh: Therichest