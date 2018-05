10 thứ dễ làm bạn chết hơn Ebola

Phận đời trẻ em đằng sau dịch Ebola / Một nửa số dân Mỹ hiểu lầm về Ebola

Căn bệnh nguy hiểm chết người Ebola đang hoành hành tại Tây Phi khiến mọi người trên toàn thế giới lo lắng. Tuy nhiên, bạn đừng quá hoang mang về Ebola vì theo bác sĩ Arthur Caplan, Đại học New York (Mỹ): "Bạn gần như không thể mắc bệnh trừ phi chăm sóc hoặc chôn cất một người bị bệnh. Bạn cũng không thể bị lây ebola nếu ngồi cạnh một người trên máy bay hay dùng chung bệ nhà vệ sinh với họ".

Thực tế, bạn có nhiều khả năng bị chết từ các lý do khác dưới đây hơn là ebola:

Ho gà

Ho gà là bệnh lây lan cao, xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ho gà có biểu hiện ho ít nhất hai tuần kèm theo một trong các triệu chứng sau: Cơn ho kịch phát, tiếng rít, ói sau cơn và không có nguyên nhân rõ ràng khác. Chủng ngừa là biện pháp hiệu quả giúp giảm số trường hợp mắc bệnh, giảm tỷ lệ tử vong, đặc biệt đối với trẻ em, có thể bảo vệ được 90-95% trẻ.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ, năm nay số ca ho gà tăng hơn 30% so với thời kỳ này năm ngoái. Lý do là nhiều phụ huynh từ chối tiêm chủng. Tại California, nơi phụ huynh lựa chọn không tiêm cho con tuổi đến trường, đến nay có khoảng 8278 trường hợp mắc và 3 ca chết.

Các nhân viên y tế đang di chuyển xác một nạn nhân ebola ở Liberia. Ảnh: Cnn.com.

Virus Entero 68

Virus Enterovirus D68 (EV-D68) gây ra các triệu chứng bệnh tương tự cảm lạnh như chảy nước mũi, sốt, ho và thường sẽ tự khỏi sau 7-10 ngày. Tình trạng có thể chuyển biến nhanh chóng, dẫn đến khó thở nặng dẫn đến nguy cơ tử vong.

Tới nay, bệnh đường hô hấp này đã lan tràn 46 bang của Mỹ và có hơn 900 người, hầu hết là trẻ em, đã được chẩn đoán mắc bệnh này. Đến nay, ít nhất 5 người chết do virus này.

Cá mập

Tất nhiên, nguy cơ này sẽ không áp dụng với bạn nếu bạn ở đất liền nhưng những ai ở gần biển hay đi ra biển, hãy thận trọng. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 36 người bị cá mập tấn công và trung bình có 4,2 người chết.

Vi khuẩn ăn thịt

Chứng viêm cân hoại tử - Necrotizing fasciitis, là căn bệnh đe dọa tính mạng do vi khuẩn ăn thịt người gây ra. Vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể bạn qua các lỗ nhỏ trên da và phá hủy các mô mềm của bạn. Có khoảng 650-800 ca mỗi năm và 25% số bệnh nhân tử vong.

Ruột thừa

Bộ phận vô dụng này có thể trở thành bệnh thực sự và giết bạn nếu nó bị thủng và bạn không được điều trị kịp thời. Năm 2011, có 387 người chết vì viêm ruột thừa.

Khuẩn Salmonella trong thực phẩm

Khi thèm ăn đồ tái, sống, bạn hãy nhớ là có khoảng 42.000 trường hợp được ghi nhận là nhiễm độc vi khuẩn salmonella mỗi năm và 400 ca tử vong. Thịt bò, thịt heo, thịt gà, trứng gà, sữa tươi không được hấp khử trùng, cá, tôm, sò, ốc, rau cải hoa quả, giá sống... đều có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella.

Biến chứng khi mang thai và sinh con

Ngày nay vẫn có những nguy cơ trong quá trình thai nghén và sinh nở. Số liệu gần đây cho thấy, tại Mỹ năm 2011 có 931 phụ nữ tử vong khi sinh. Theo Tổ chức Y tế thế giới, năm 2010, có 287.000 phụ nữ tử vong do biến chứng trong và sau khi mang thai, sinh đẻ. Hầu hết những biến chứng này phát triển trong quá trình mang thai. Các biến chứng khác có thể tồn tại trước khi mang thai nhưng trở nên tồi tệ hơn trong quá trình mang thai.

Những biến chứng chủ yếu chiếm tới 80% tử vong mẹ là chảy máu nhiều, nhiễm trùng (thường sau sinh), huyết áp cao trong khi mang thai (tiền sản giật và sản giật) và phá thai không an toàn. Những biến chứng còn lại do hoặc liên quan với những bệnh như sốt rét và AIDS trong khi mang thai. Có 99% tử vong mẹ xảy ra ở những nước đang phát triển.

Cúm

Hầu hết những người mắc cúm sẽ phục hồi sức khỏe trong khoảng 2 tuần, một số trường hợp có thể bị biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là những người bị hen suyễn hay suy tim. Trung bình có khoảng 23.000 người chết mỗi năm do cúm.

Ngã

Một con số cao tới mức đáng ngạc nhiên về số người chết mỗi năm do tai nạn rơi, ngã - hơn 27.000 người. Vì vậy, khi bạn đang ở trên trần nhà hay ban công, đừng cố vươn người về phía trước hay dựa vào những vật không chắc chắn, đặc biệt là không làm vậy khi đang hay vừa uống rượu.

Sét đánh

Nhiều người cho rằng hiếm ai bị sét đánh và chết vì hiện tượng này. Thực tế, trong năm qua có 24 người không may mắn đã bị chết do sét đánh tại bãi biển, dưới cây và trên mái nhà. Vì vậy, khi có bão hãy tìm nơi trú ẩn an toàn.

Vương Linh (Theo Cosmospolitan)