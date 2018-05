10 thực phẩm đốt cháy calo nhiều hơn bạn nghĩ

Hành trình giảm cân để thành hoa hậu của cô gái béo 100 kg / 10 nguyên tắc cần nhớ khi giảm cân

1. Súp lơ

100 g súp lơ chứa 25 calo. Súp lơ từ lâu là thực phẩm thân thiết của những người ăn kiêng vì không chứa chất béo, có nhiều vitamin C. Súp lơ ăn sống hoặc hấp sơ còn độ giòn đòi hỏi thời gian nhai lâu hơn có thể giúp bạn nhanh có cảm giác no.

"Súp lơ chứa nguồn chất xơ và vitamin K tuyệt vời", chuyên gia dinh dưỡng Daisy Connor cho biết.

2. Cần tây

100 g chứa 16 calo, cần tây là sự lựa chọn của hầu hết những người ăn kiêng. Khoảng 75% cần tây là nước, 25% còn lại là chất xơ. Hàm lượng nước cao trong cần tây giúp đốt cháy calo nhiều hơn.

3. Thịt nạc

Các loại thịt nạc có năng lượng lớn, giữ được cảm giác no trong thời gian dài, giúp bạn không ăn nhiều như bình thường. Ảnh: Newstral.

100g thịt lợn nạc chứa 145 calo, 100 g chân gà tây chứa 144 calo, 100 g ức gà chứa 172 calo.

Hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều khi ăn những loại thực phẩm này, làm tăng tỷ lệ trao đổi chất, giúp bạn đốt cháy calo nhiều hơn.

Các loại thịt nạc như thịt lợn, gà tây cung cấp nguồn protein tuyệt vời. Cơ thể mất nhiều năng lượng để tiêu hóa protein thịt hơn là để tiêu hóa carbohydrate. Đó là lý do tại sao chế độ ăn kiêng giàu protein như Atkins được nhiều người áp dụng. Ngoài ra, các loại thịt nạc có năng lượng lớn, giữ được cảm giác no trong thời gian dài, giúp bạn không ăn nhiều như bình thường. Do đó, dù chứa nhiều calo hơn so với các thực phẩm khác, chúng vẫn là thực phẩm hiệu quả đốt cháy calo.

4. Cà chua

100 g có chứa 18 calo, đây là thực phẩm cần sử dụng trong nhiều món ăn nên cà chua thường xuyên có trong chế độ ăn uống. Lợi ích sức khỏe của cà chua tăng cường khi được nấu chín.

Các nhà khoa học cho rằng, cà chua nấu chín có thể có các lợi ích tương tự như statin cho bệnh nhân chiến đấu chống lại tình trạng cholesterol cao hay huyết áp cao, chứa chất oxy hóa giúp làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

5. Đu đủ

100g đu đủ chứa 43 calo. Bạn có thể ăn nhiều đu đủ mà không lo có quá nhiều calo. Đu đủ có lượng vitamin C dồi dào, chất chống oxy hóa beta-cryptoxanthin, giảm nguy cơ viêm đa khớp. Sợi đu đủ cũng rất tốt cho việc chống táo bón và giữ cholesterol ổn định.

6. Dưa chuột

100g có chứa 16 calo, chứa chủ yếu là nước, dưa chuột còn là một nguồn vitamin C tuyệt vời và có thể làm giảm mức độ cao của phản ứng viêm trong cơ thể.

7. Măng tây

100g có chứa 20 calo.

Là thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể, chứa các chất lợi tiểu giúp loại bỏ độc tố. Măng tây còn giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất, là thực phẩm lý tưởng cho phụ nữ mang thai, chống viêm.

8. Ớt

Lượng calo chứa trong ớt là không đáng kể nên khi ăn, chúng sẽ đốt cháy nhiều calo hơn lượng tiêu thụ. Ảnh: Newstral.

100 g có chứa 40 calo, chứa capsaicin, ớt có khả năng thúc đẩy tỷ lệ trao đổi chất, do đó làm cho cơ thể đốt cháy nhiều calo ngay lập tức sau khi ăn chúng.

Lượng calo chứa trong ớt là không đáng kể nên khi ăn, chúng sẽ đốt cháy nhiều calo hơn lượng tiêu thụ. Thêm ớt vào thức ăn có thể giúp kiềm chế sự thèm ăn.

9. Táo

100 g táo chứa 52 calo. Đối với những người muốn giảm cân, táo là thức ăn khá hoàn hảo. Táo xanh rất giàu chất xơ giúp tăng cường cảm giác no, giảm đói và có lợi cho việc giảm cân.

"Táo có chứa rất nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết thấp hơn so với nhiều loại trái cây khác", bà Connor giải thích.

10. Cà phê

Với hàm lượng calo cực kỳ thấp, cà phê có thể kích thích sự đốt cháy chất béo. Tuy nhiên, nếu thêm đường, xirô hoặc sữa sẽ làm cho hàm lượng calo một cốc cà phê tăng cao. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng giảm cân cần cân nhắc việc pha chế thêm các chất khác. Đồ uống này cũng có thể làm giảm cảm giác thèm ăn.

Lê Phương (Theo Newstral)