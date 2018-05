10 tư thế tập luyện giúp chuyện chăn gối tuyệt vời hơn

7 đồ ăn làm tăng ham muốn ở phái đẹp / 8 dấu hiệu chàng kém 'chuyện ấy'

Tư thế ngồi trên chân

Tư thế này không chỉ giúp tạo dáng đẹp cho mông và chân mà còn giúp máu lưu thông tới các cơ quan sinh dục. Theo Debbie Mandel, một chuyên gia thể hình và điều trị căng thẳng, tác giả của cuốn Addicted to Stress: A Woman’s 7-Step Program to Reclaim Joy and Spontaneity in Life: “Nhiều phụ nữ cần luyện tập thể chất để máu lưu thông tới cơ quan sinh dục giúp tạo khoái cảm khi yêu”, và bà gợi ý nên tập tư thế ngồi trên chân.

Hai tay để thẳng trước mặt, mở chân rộng bằng vai, gót chạm sàn và hạ mông xuống, tưởng tượng như mình đang ngồi trên một chiếc ghế. Càng ngồi xuống thấp bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu. Khi đứng thẳng lên, nhấn gót xuống sàn và thót bụng lại. Hãy làm chậm và lặp lại 10 tới 15 lần.

Tư thế em bé

Sự mềm dẻo luôn đi đôi với cuộc yêu kỳ thú. Đó là lý do Marta Montenegro, chuyên gia thể hình và là người tạo ra loạt đĩa tập DVD tên Montenegro Metho (Phương pháp Montenegro) gợi ý một số tư thế làm giãn cơ thể để chuẩn bị cho cuộc yêu.

Tư thế em bé sẽ làm giãn cột sống và giúp thả lỏng các cơ khép ở cẳng chân, rất tốt cho các tư thế yêu truyền thống. Người tập nằm ngửa, đầu gối đưa về ngực. Dùng tay nắm lấy mé ngoài của bàn chân, để đầu gối hướng xuống sàn. Để mắt cá chân và đầu gối thẳng hàng sao cho cẳng chân vuông góc với sàn. Dùng tay ép xuống để các cơ đùi mở rộng hơn. Bạn có thể cuộn cả xương cụt lên để giảm lực ép ở lưng. Giữ tư thế này tầm 3 tới 5 phút.

Tập cơ xương chậu

Mandel cho biết, phụ nữ hay bị đau lưng và điều này ảnh hưởng tới các tư thế yêu cũng như ham muốn tình dục. Tập cơ xương chậu giúp làm mạnh khu trung tâm và lưng dưới.

Nằm ngửa, co đầu gối lên, bàn chân áp sàn, khoảng cách hai chân bằng vai. Nâng mông lên sao cho toàn thân giống như một chiếc cầu. Thót bụng, đồng thời khép hai gối lại sát nhau. Từ từ hạ người xuống sàn và lặp lại 20 tới 25 lần.

Tập bắp tay

Cầm tạ và nâng lên xuống tầm 15 tới 20 lần để tập cơ bắp tay.

Mandel giải thích rằng, các nghiên cứu y học cho thấy testosterone đóng vai trò trong ham muốn tình dục ở cả nam và nữ giới… Tập luyện sức khỏe làm tăng nồng độ các hormone theo cách tự nhiên và lành mạnh.

Tư thế bơm xe

Các nghiên cứu trước kia chỉ ra rằng những cặp vợ chồng cùng thể dục yêu mãnh liệt hơn. Mandel gợi ý tư thế bơm xe.

Bước một chân lên, đẩy người về đằng trước, uốn gối trước và để gối sau gần chạm đất, giữ cho cả 2 gối ở góc 90 độ. Lặp lại tư thế này 5 lần mỗi bên - rồi dần dần nâng lên 10 lần.

Tập kegel

Theo Karena Dawn, huấn luyện viên ở Los Angeles, Mỹ, kegel giúp làm mạnh các cơ đáy chậu, là các cơ rất quan trọng cho chuyện chăn gối. “Kegel bao gồm những động tác co và giãn các cơ ở vùng đáy chậu. Tăng cường các cơ ở khu vực âm đạo có lợi cho chuyện chăn gối, tăng khả năng đạt cực khoái, đồng thời ngăn tình trạng tiểu tiện, đại tiện không tự chủ và sa vùng chậu ở phụ nữ.

Thắt các cơ ở vùng chậu (các cơ kiểm soát việc tiểu tiện). Giữ tầm 5 giây, thả lỏng và sau đó lặp lại. Tập ít nhất 5 phút mỗi ngày.

Co cơ bụng

Vòng 2 chứa tầm trên 20 khối cơ và theo Montenegro, tập các cơ này sẽ giúp bạn có sức khỏe để đỡ được trọng lượng cơ thể của đối tác mà không bị “quá tải” ở cơ lưng.

Chống hai tay xuống sàn. Đặt mu bàn chân lên một quả bóng lớn vững vàng, giữ cho lưng thẳng. Kéo quả bóng về phía ngực rồi lại đẩy ra, dùng cơ bụng để kéo gối về ngực và sau đó đẩy chân ra. Giữ cho lưng thẳng, khép chặt mông và không di chuyển phần thân trên. Tập 3 lượt, mỗi lượt 10 lần.

Tư thế tấm ván

Bác sĩ Madeleine Castellanos, nhà tâm lý học chuyên ngành y tế và các liệu pháp tình dục ở thành phố New York (Mỹ) cho biết, bài tập này rất tốt cho cẳng tay, bụng, lườn, đùi và mông.

Nằm sấp, bàn tay và cẳng tay úp sấp, chống toàn bộ cơ thể lên, chỉ có cẳng tay, bàn tay và ngón chân tiếp đất. Giữ cho cơ thể thẳng và đều, tránh không nhấc cao mông. Giữ nguyên trong 10 giây, sau đó thả lỏng vài giây rồi tiếp tục lặp lại 10 lần.

Tư thế cây cầu đơn

Theo bác sỹ Castellanos, bài tập này giúp tăng cường cơ lưng dưới, các cơ mông và kheo chân. Bằng cách làm tăng cường sức mạnh và khả năng chịu đựng của những cơ này, bài tập giúp phụ nữ tăng cường khả năng tình dục.

Người tập nằm ngửa, hai tay để úp sấp dọc thân, nâng mông lên và co các cơ mông lại. Tiếp tục nâng cao cho tới khi chỉ còn lưng trên, vai, cẳng tay và bàn chân chạm sàn. Giữ nguyên tư thế này tầm 10 giây, thở đều, sau đó từ từ hạ xuống sàn và thư giãn vài giây trước khi lặp lại 3 lượt, mỗi lượt 10 lần.

Bài tập nâng chân

Theo bác sĩ Castellanos, các khối cơ đùi được sử dụng rất nhiều trong cuộc vui, do đó chúng nhanh chóng bị mỏi và run. Hãy tập các cơ này theo bài tập sau:

Ngồi thẳng trên ghế tựa, chân để vuông góc với sàn, bàn chân áp sàn. Giữ nguyên đầu gối và đùi, từ từ nâng từng chân lên sao cho cẳng chân thẳng với đùi, sau đó từ từ hạ xuống sàn. Mỗi chân tập 10 lần như vậy.

