12 lý do để ăn dứa trong mùa hè

1. Giàu vitamin và khoáng chất

Dứa là trái cây tốt cho bạn. Dứa giàu vitamin A, vitamin C, canxi, kali, và phốt pho. Trong khi giàu chất xơ và năng lượng, dứa lại ít chất béo và cholesterol nên bổ dưỡng tuyệt vời mà bạn nên thêm vào chế độ ăn uống để cải thiện và duy trì sức khỏe.

Ảnh: beautyhealthtips.

2. Làm xương chắc khỏe

Dứa có chứa mangan, một khoáng chất cần thiết cho cơ thể để xây dựng xương và mô liên kết. Bạn thậm chí không cần phải ăn nhiều loại trái cây - một bát dứa cung cấp cho cơ thể của bạn 73% lượng mangan cần thiết.

3. Cải thiện hệ tiêu hóa

Bromelain là một chất chiết xuất được tìm thấy trong thân dứa, có tác dụng trung hòa dịch cơ thể để không trở nên quá axit. Bromelain cũng điều chỉnh hoạt động của tuyến tụy, hỗ trợ tiêu hóa. Bạn có thể giúp cho đường tiêu hóa khỏe mạnh vì dứa giúp tiêu hóa protein nhanh hơn.

4. Giữ nướu răng khỏe mạnh

Bạn đánh răng nhiều lần trong ngày, nhưng bạn có chú ý đến nướu răng của mình? Vì có hàm lượng vitamin C cao, nên ăn dứa giúp làm giảm nguy cơ viêm nướu và bệnh nha chu. Bệnh nha chu không chỉ phá hủy các mô và xương hàm mà còn liên quan đến bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Vitamin C trong dứa giúp cải thiện khả năng của cơ thể để chống lại vi khuẩn xâm nhập, góp phần phòng chống viêm nướu và bệnh nha chu.

5. Làm giảm viêm khớp

Dứa có đặc tính chống viêm, do đó thêm dứa vào chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm đau viêm khớp, cũng như bệnh gút và hội chứng ống cổ tay. Dứa cũng có thể giúp cải thiện tổng trạng bằng cách làm xương chắc khỏe.

6. Ngăn ngừa cao huyết áp

Nếu bạn đang cố gắng để giảm bớt huyết áp cao của mình, hoặc muốn tránh căn bệnh này, hãy ăn nhiều dứa. Vì dứa có lượng kali cao và natri thấp, giúp cơ thể duy trì mức huyết áp bình thường.

7. Đặc tính chống ung thư

Có thể không có cách chữa bệnh ung thư, nhưng có những điều giúp bạn ngăn chặn nó. Dứa rất đầy đủ các chất chống oxy hóa, giúp bạn chiến đấu chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là nhóm các nguyên tử gây tổn thương khi tiếp xúc với màng tế bào/ADN của bạn. Chất chống oxy hóa ngăn chặn các gốc tự do làm tổn thương cơ thể của bạn, bằng cách giữ cho các tế bào khỏe mạnh.

8. Ngăn ngừa ho và cảm lạnh

Dứa rất giàu vitamin C, có nghĩa là dứa giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Điều này giúp bạn chống lại ho và cảm lạnh. Thậm chí nếu đã bị bệnh, bạn nên ăn dứa vì dứa có chứa bromelain, giúp hạn chế chất nhầy và ức chế ho.

9. Làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng

Thoái hóa điểm vàng là do hư hỏng võng mạc, và là nguyên nhân chính gây mất thị lực ở người lớn. Theo độ tuổi, thoái hóa điểm vàng khiến bạn khó nhận ra gương mặt, đọc, xem đèn tín hiệu cũng như các hoạt động hằng ngày khác. Nếu bạn thêm dứa vào chế độ ăn uống thường ngày, bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh này lên tới 36%. Điều này là do dứa có đầy đủ beta carotene tốt cho tầm nhìn của bạn.

10. Dứa tươi lâu hơn các quả khác

Sau khi mua dứa về, bạn có thể để dứa trong nhiệt độ phòng 1-2 ngày trước khi ăn. Điều này không những không ảnh hưởng đến mùi vị mà còn làm dứa mềm và mọng nước hơn. Nếu bạn không sẵn sàng để ăn dứa sau hai ngày, hãy cho dứa vào trong hộp nhựa và để trong ngăn mát 3-5 ngày nữa. Nếu bạn đã bổ và giữ nó trong hộp kín tủ lạnh thì dứa sẽ vẫn tươi và bổ dưỡng trong 6-9 ngày.

11. Đó là một thực phẩm giảm cân tốt

Dứa có vị ngon, vị ngọt tự nhiên có thể làm món tráng miệng. Dứa ít calo, natri, cholesterol, và chất béo bão hòa, trong khi lại rất giàu xơ. Điều này làm cho dứa trở thành một thực phẩm giảm cân hoàn hảo.

12. Làm giảm buồn nôn

Một lợi ích quan trọng từ lượng nước dứa là ngăn các cơn buồn nôn hoặc ốm nghén. Điều này khá hữu ích cho phụ nữ mang thai thường bị buồn nôn. Dứa cũng giúp ích cho những người thường bị say máy bay hay tàu xe.

Quỳnh Trang (Theo lifehack)