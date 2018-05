22.000 hóa mỹ phẩm có thể ngừng lưu hành vì chứa chất cấm

Mới đây Hội đồng khoa học châu Âu tuyên bố không có đủ bằng chứng khẳng định các chất trên không an toàn nếu dùng với nồng độ giới hạn cho phép. Hiện chưa có công bố cụ thể nào về tác hại của sản phẩm có chứa các thành phần này. Để đảm bảo lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng, Cộng đồng châu Âu và Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đ ã khuyến cáo ngưng sử dụng các chất này v à thay thế b ằng các chất b ảo qu ản an t oàn hơn.