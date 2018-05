5 cách để có thực phẩm an toàn

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh do thực phẩm không an toàn gây ra đã lấy đi sinh mạng của khoảng 2 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Tuy nhiên chỉ cần 5 hành động đơn giản là đã có thể ngăn chặn được mối nguy này.

Chủ đề Ngày Sức khỏe Thế giới năm nay (7/4) là an toàn thực phẩm. WHO đưa ra 5 chìa khóa giúp thực phẩm an toàn. Đó là giữ vệ sinh sạch sẽ - rửa sạch tay và giữ sạch sẽ bề mặt nơi chế biến thức ăn; Bảo quản riêng biệt thức ăn chín và thực phẩm sống; Nấu chín kỹ thức ăn, đặc biệt là thịt, gia cầm, trứng. Cách thứ tư là nên giữ thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, cụ thể không để thực phẩm đã chế biến ở nhiệt độ trong phòng quá 2 giờ, không làm tan thực phẩm đông lạnh bằng nhiệt độ phòng.... Sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi sống an toàn khi chuẩn bị thức ăn.

Thực phẩm không an toàn có chứa các vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc hóa chất có hại. Đây là nguyên nhân của hơn 200 bệnh, từ tiêu chảy đến các bệnh mãn tính như ung thư.

Đảm bảo thực phẩm an toàn là trách nhiệm của nhà sản xuất và người tiêu dùng trong chuỗi liên tục của thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn. Ảnh: N.Phương.

Theo WHO, chúng tạo ra một vòng luẩn quẩn của bệnh tật và suy dinh dưỡng, đặc biệt là ảnh hưởng đến trẻ em và người già. Những thực phẩm được coi là không an toàn gồm các loại có nguồn gốc động vật không được nấu chín kỹ; trái cây và rau quả bị nhiễm phân; thực phẩm có vỏ từ biển chứa các độc tố sinh học…

"Các nhà sản xuất, chế biến và người kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam cần phải chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của thực phẩm mà họ sản xuất và kinh doanh. Trong khi đó người tiêu dùng cần phải thực hiện biện pháp dự phòng và tuân thủ các thực hành tốt về an toàn thực phẩm”, ông Jeffery Kobza, quyền Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh.

Thống kê của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, trong năm 2014 cả nước xảy ra 194 vụ ngộ độc thực phẩm, hơn 5.000 người bị ngộ độc, 80% trong số đó phải nhập viện và 43 trường hợp tử vong.

WHO nhận định đảm bảo thực phẩm tại Việt Nam là một thách thức do nhịp độ phát triển kinh tế nhanh. Chuỗi cung cấp thực phẩm ngày càng chạy qua nhiều biên giới quốc gia. Vì thế việc phối hợp giữa Việt Nam và các nước láng giềng là rất quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phương Trang