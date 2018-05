5 dấu hiệu cảnh báo bạn thiếu magie

5 dấu hiệu tố bạn thiếu canxi

Nhiều người không hiểu tầm quan trọng của magiê, trong khi ở nồng độ thích hợp nó rất quan trọng cho hoạt động của não, chức năng tim và cơ bắp. Magie cùng với silica, vitamin D và K thúc đẩy sức khỏe của xương.

Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo về sự thiếu hụt khoáng chất quan trọng này.

1. Có tiếng rung trong tai hoặc mất khả năng nghe

Ù tai, có tiếng rung the thé trong tai hay mất thính lực là những dấu hiệu phổ biến của tình trạng thiếu magiê. Trong một nghiên cứu của Trung Quốc, người ta thấy rằng magiê đủ số lượng sẽ ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do có thể dẫn đến mất thính lực. Trong một nghiên cứu tại Mayo Clinic, người ta đã được tìm thấy rằng những bệnh nhân từng mất thính lực được bổ sung magie thường xuyên có thể khôi phục lại khả năng nghe đã mất trong vòng 3 tháng.

[Caption] Ảnh: naturalnews.

2. Co rút cơ bắp hoặc rùng mình

Magiê là rất quan trọng để củng cố chức năng cơ bắp. Nếu không có magie, cơ thể sẽ ở trong trạng thái co giật, bởi vì khoáng chất này cho phép các cơ bắp giãn ra. Đó là lý do tại sao người ra dùng oxit magie để giúp phụ nữ khi lâm bồn, và magie được tìm thấy trong nhiều thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Thiếu magiê, có thể dẫn đến giật ở gương mặt, co rút cơ bắp, chuột rút ở chân khi bạn đang cố gắng ngủ.

3. Trầm cảm

Mối liên hệ giữa lượng magiê thấp và trầm cảm đã được hé lộ hơn một thế kỷ trước, và bác sĩ sử dụng magie để điều trị các rối loạn sức khỏe tâm thần này. Khoa học hiện đại đã ủng hộ điều đó, với một nghiên cứu tại một bệnh viện tâm thần ở Croatia cho thấy nhiều bệnh nhân tự tử có nồng độ chất này thấp nghiêm trọng. Một lợi thế của magiê với các thuốc chống trầm cảm truyền thống là không gây tác dụng phụ khi kết hợp với các loại thuốc này.

4. Chức năng tim bất thường

Lượng magiê thấp có thể có ảnh hưởng đến cơ trên khắp cơ thể và điều này bao gồm các cơ tim. Thiếu magiê có thể gây ra một tình trạng được gọi là rối loạn nhịp tim, khi đó tim không đập thường xuyên và điều này có thể dẫn đến nguy cơ cao mắc các biến chứng như nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Đó là lý do các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch thấp Henry ở Connecticut (Mỹ) điều trị bệnh nhân rối loạn nhịp tim của họ bằng một loại thuốc có chứa magiê.

5. Sỏi thận

Nhiều người cho rằng sỏi thận là do sự dư thừa canxi, nhưng trên thực tế thiếu magie mới là thủ phạm. Magiê ngăn chặn sự tạo sỏi bằng cách ức chế liên kết giữa canxi với oxalate, hai hợp chất tạo nên những viên sỏi. Sỏi thận có thể gây đau đớn tột cùng, vì vậy hãy bổ sung magie để ngăn ngừa căn bệnh này.

Để bổ sung magie cho cơ thể hãy tuân thủ một chế độ ăn uống bao gồm các loại thực phẩm như đậu bắp, hướng dương hoặc hạt bí ngô, hạnh nhân, đậu nành hay đậu đen, hạt điều và rau chân vịt vì đây đều là các nguồn magiê tự nhiên.

Quỳnh Trang (Theo naturalnews)