5 thực phẩm bạn thường ăn không đúng cách

Mỗi loại thực phẩm đòi hỏi những cách chế biến khác nhau. Nhiệt độ, nước, việc lưu trữ lâu ngày hay không khí đều có thể làm giảm dưỡng chất trong thực phẩm. Dưới đây là 5 thực phẩm mà chúng ta thường mắc sai lầm khi ăn, theo Men'sHealth.

Rau xanh

Sai lầm: Luộc hoặc làm nóng bằng lò vi sóng.

Cách tốt nhất: Hấp.

Theo một nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ), hấp là phương pháp nấu ăn giữ lại các chất dinh dưỡng chống ung thư có trong bông cải xanh tốt nhất. Trong các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, cải xoăn và rau arugula chứa rất nhiều sulforaphane và myrosinase. Sulforaphane là một hợp chất hợp hữu cơ có khả năng ức chế sự phát triển của các tác nhân gây ra ung thư. Sulforaphane được giải phóng nhờ enzyme myrosinase, tuy nhiên myrosinase thường bị phá hủy khi chế biến. "Hấp là phương pháp làm nóng chậm nhất và không đủ mạnh để tiêu diệt myrosinase", tiến sĩ Elizabeth Jeffery, tác giả nhóm nghiên cứu cho biết. Theo Jeffery, nên để rau trong rổ và hấp từ 3 đến 4 phút là cách chế biến rau cải tốt nhất.

Dâu

Sai lầm: Cắt lát trước khi ăn.

Cách tốt nhất: Ăn cả quả.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil, dâu cả quả giúp giữ lại vitamin C nhiều hơn 8-12% so với bị cắt lát. Bởi vitamin C rất dễ bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng và oxi. Để giữ lại được nhiều vitamin C nhất nên bảo quản dâu cả quả trong tủ lạnh, do nhiệt độ lạnh sẽ giúp giữ lại vitamin C.

Rượu vang

Sai lầm: Để không khí vào trong chai rượu.

Cách tốt nhất: Uống ngay khi mở nắp.

Theo một nghiên cứu của Trung Quốc, khi rượu vang đỏ được rót ra trong một thời gian dài (khoảng 12 giờ trở lên) các axit hữu cơ và polyphenol bắt đầu phân hủy. Vì thế nếu uống rượu vang được mở nắp qua đêm có nghĩa là bạn đã từ chối những lợi ích thông thường của thực phẩm này, trong đó có việc giảm nguy cơ trầm cảm, làm tăng testosterone hay giúp có một trái tim khỏe mạnh hơn.

Cà chua

Sai lầm: Ăn sống.

Cách tốt nhất: Nấu chín.

Ảnh: wordpress.com

Ăn nhiều cà chua có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ của nam giới, giúp chống ung thư tuyến tiền liệt và bảo tồn năng lượng não khi có tuổi. Nấu chính cà chua làm tăng đáng kể mức độ lycopene, một chất hóa học có tác dụng chống oxy hóa. Một nghiên cứu gần đây được đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy những người chủ yếu chỉ ăn rau sống thường thiếu lycopene. Nấu chín cà chua trong dầu ôliu là cách làm tăng dinh dưỡng lớn nhất. Bởi lycopene có đặc tính hòa tan trong chất béo, có nghĩa là bạn cần đưa các chất béo vào trong thực đơn hàng ngày của mình để cơ thể có thể hấp thụ lycopene được nhiều nhất.

Sản phẩm đông lạnh

Sai lầm: Bỏ qua thực phẩm đông lạnh ngay lập tức khi đi mua hàng.

Cách tốt nhất: Mua về và tiếp tục lưu trữ trong tủ lạnh.

Tiến sĩ Mary Cluskey, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học bang Oregon cho biết: "Hầu hết mọi người nghĩ rằng chỉ thực phẩm tươi mới bổ dưỡng nhưng đây là một quan niệm sai lầm". Trong thực tế, các nhà khoa học Anh phát hiện ra rằng hai phần ba các loại trái cây và rau đông lạnh chứa nhiều chất chống oxy hóa - bao gồm polyphenol, vitamin C và beta-carotene - hơn các loại rau quả tươi. Bởi theo thời gian, các chất dinh dưỡng sẽ bị biến đổi và bị phá vỡ. Do đó, nếu chọn thực phẩm đã được đông lạnh ở đúng thời kỳ chín với chất dinh dưỡng còn nguyên vẹn sẽ tốt hơn so với loại rau củ đó đã được thu hoạch được một tuần và đã bị mất chất theo thời gian.

Hoàng Anh (Theo Men's Health)