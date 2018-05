50% người Việt niềng răng không đúng

Chàng trai 5 năm không khép được miệng / Khắc phục khe hở giữa hai răng cửa

Khảo sát được thực hiện trên khoảng 1.000 người điều trị về hô, móm tại TP HCM mới đây. Theo các bác sĩ nha khoa, thông thường lứa tuổi lý tưởng nhất chỉnh nha can thiệp là 10-20 tuổi, đối với những trường hợp cần chỉnh nha phòng ngừa có thể thực hiện sớm hơn. Ở lứa tuổi 20-30 tuổi cũng có thể thực hiện chỉnh nha, nhưng thời gian điều trị có thể kéo dài hơn, do xương cứng hơn nên răng di chuyển chậm hơn. Càng lớn tuổi thì chỉ định chỉnh nha càng hạn chế, việc điều trị sẽ khó khăn hơn và thời gian điều trị kéo dài hơn.

Chỉnh nha thường được chỉ định cho những trường hợp răng lệch lạc nhẹ, bệnh nhân bị hô móm có nguyên nhân do răng. Đối với những trường hợp sai hình răng mặt nặng có nguyên nhân do xương, chỉnh nha đơn thuần không thể mang lại kết quả tối ưu cả về mặt chức năng lẫn thẩm mỹ. Những trường hợp này cần phải kết hợp chỉnh nha với phẫu thuật chỉnh hàm.

Niềng răng không đúng chỉ định có thể gây hại răng. Ảnh minh họa.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW cho biết, hô, móm có thể có ba nguyên nhân là hô do răng, hô do hàm hay hô vừa do răng vừa do hàm. Với trường hợp hô, móm do hàm thì niềng răng không hiệu quả mà phải tiến hành phẫu thuật cắt hàm. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị phì đại xương hàm (hô, móm, vẩu) không khép được miệng, ăn uống khó khăn, ảnh hưởng tâm lý sau khi phẫu thuật đã cải thiện rõ rệt cả về thẩm mỹ lẫn chức năng.

Phần lớn bệnh nhân có tâm lý sợ phẫu thuật cũng như do chi phí phẫu thuật cao, nên thường chọn phương pháp chỉnh nha đơn thuần không phẫu thuật, thường không mang lại kết quả tối ưu, thậm chí có thể thất bại. Ngày nay phẫu thuật chỉnh hàm đã được thực hiện rất phổ biến như là một phẫu thuật thường quy. Đây là một phẫu thuật an toàn và hiệu quả chứ không phải là một phẫu thuật quá lớn hay nguy hiểm theo cách nghĩ của nhiều bệnh nhân.

Theo bác sĩ Tú Dung, trong số 500 ca phẫu thuật bệnh viện ông thực hiện từ tháng 7/2012 đến tháng 10/2014, có đến 90% bệnh nhân không biết hô, móm là phẫu thuật điều trị không cần niềng răng. Nhiều trường hợp được điều trị hô bằng kỹ thuật cắt tiền đình hàm trên, cắt hàm dưới chỉnh móm, cắt hai hàm chỉnh hô móm kết hợp, khắc phục tình trạng cười hở lợi...

Các bác sĩ nha khoa khuyến cáo, trong trường hợp phát hiện răng lệch lạc hoặc có sai hình răng mặt, biến dạng mặt, nên đi khám sớm đúng chuyên khoa để được chẩn đoán đúng và có kế hoạch điều trị sớm nhằm mang lại kết quả tốt nhất.

Lê Phương