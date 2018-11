6 lý do khiến bạn bỏ thói quen ngủ trùm chăn kín đầu

Theo GST, trùm kín đầu và che phủ toàn bộ cơ thể khi ngủ đối với nhiều người chỉ là một thói quen hoặc là một cách để tránh tiếng ồn và ánh sáng. Tuy nhiên, ít ai biết được thói quen tưởng như bình thường này lại gây nguy hiểm đối với sức khỏe, đặc biệt là não bộ.

Thói quen trùm kín đầu khi ngủ có thể dẫn đến nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe. Ảnh: GST

Tổn thương não

Một số nghiên cứu cho thấy có 23% số người ngủ trùm chăn kín đầu mắc chứng mất trí do luồng không khí qua miệng và mũi bị cản trở. Trong chăn, khí oxy ngày càng ít đi, còn lượng cacbonic ngày một nhiều. Các cơ quan trong cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng khí nên hoạt động kém đi. Cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất là não.

Tăng nguy cơ ngạt thở

Nhiều người cảm thấy an toàn khi che kín đầu ngủ nhưng nó có thể gây ngạt thở bất cứ lúc nào. Những người có các vấn đề về giấc ngủ thường gặp tình trạng ngưng thở khi ngủ, hen suyễn, bệnh tim sẽ có nguy cơ bị ngạt thở cao hơn.

Nếu say rượu hoặc đang ngủ say, bạn có thể không có khả năng kéo chăn khỏi mặt. Ngoài ra, nếu chăn quá dày sẽ không đủ không khí để bạn hít thở. Mặc dù nguy cơ ngạt thở rất ít nhưng mỗi năm vẫn có nhiều người tử vong do thói quen ngủ trùm chăn kín đầu.

Nhiễm vi khuẩn

Những chiếc chăn sử dụng hàng ngày không phải lúc nào cũng được giặt giũ thường xuyên nên có thể tích tụ nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Việc trùm kín chăn đồng nghĩa với việc bạn hít luôn cả vi khuẩn vào cơ thể gây hậu quả xấu cho sức khỏe.

Chăn hoặc drap trải giường mới vẫn không an toàn vì trong các giai đoạn sản xuất sử dụng hóa chất nên có thể gây nguy hiểm nếu bạn hít phải.

Gây ra chứng ngưng thở tạm thời khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ là một hiện tượng tạm dừng thở trong khi ngủ. Thói quen trùm kín đầu sẽ hạn chế dòng lưu thông của không khí qua miệng và mũi - nguyên nhân gây ra ngưng thở tạm thời khi ngủ. Nếu bạn có nguy cơ mắc phải triệu chứng này thì không nên duy trì thói quen trùm chăn kín đầu.

Quá nóng làm khó ngủ

Cơ thể tạo ra rất nhiều nhiệt khi ngủ. Hơi ấm này có thể tốt nếu bạn sống trong khí hậu lạnh, nhưng nó sẽ trở nên ngột ngạt, gây khó khăn cho một giấc ngủ sâu. Nhiệt độ quá nóng có thể gây các tác dụng phụ khác như sưng, chóng mặt, chuột rút cơ bắp. Trong một số trường hợp, nó cũng dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như kiệt sức do nhiệt.

Khó ứng phó với các vấn đề xung quanh

Trùm chăn kín đầu làm giảm khả năng nghe hoặc ngửi thấy những gì xung quanh. Như vậy trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể không phản ứng nhanh chóng. Trong đó, một vài giây chậm trễ có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Trường hợp có con, bạn có thể không nghe thấy tiếng khóc của chúng.

Cẩm Anh