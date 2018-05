6 thói quen gây béo bụng

Những thực phẩm rất tệ cho sức khỏe / Thận trọng khi nhịn cơm giảm béo

Một số thói quen dưới đây có thể làm bạn béo bụng, và hãy làm ngược lại để có vòng eo săn chắc, thon gọn.

Dùng thức uống chứa carbonate thường xuyên

Mỗi ngày bạn không thể thiếu một hay hai lon soda? Nếu thật vậy, chắc chắn bạn đang đối xử tệ với cơ thể mình. Theo các nhà nghiên cứu, dùng một hay hai lon soda mỗi ngày khiến vòng eo của bạn tăng nhanh hơn ít nhất 5 lần so với người hoàn toàn không uống loại nước giải khát này trong vòng một tuần.

Lý do nằm ở lượng đường cao trong soda kích thích bạn thèm ăn, vì thế bạn ăn nhiều hơn trong mỗi bữa. Nước ngọt chỉ làm bạn ngon miệng nhưng không hề làm bạn đỡ khát. Chế độ ăn có soda không tốt còn bởi chúng chứa chất ngọt nhân tạo - thứ có thể tăng cảm giác thèm ăn, cũng như đường. Vì vậy, nếu bạn luôn cần một thức uống nào đó, hãy chọn các loại tốt cho sức khỏe như nước trái cây tươi hay một cốc nước chanh và lá bạc hà.

Ảnh minh họa: Hoffmanfit.com.

Dùng bát, đĩa to trong bữa ăn

Dù đó là bữa tiệc tối hay chỉ là bữa ăn thông thường tại gia đình, hãy chú ý tới lượng thức ăn, cỡ bát, đĩa bạn dùng. Trong một nghiên cứu được thực hiện về những người béo phì, các nhà khoa học phát hiện, những người này thích ăn bằng đĩa to hơn là bát, đĩa nhỏ hay trung bình. Với bát, đĩa cỡ to, họ có thể chứa nhiều thực phẩm hơn, từ đó có khuynh hướng ăn nhiều hơn mức cơ thể cần và điều này dẫn tới tích trữ nhiều chất béo trong cơ thể hơn. Để tránh phản ứng dây chuyền không tốt này, hãy thử sử dụng bát, đĩa nhỏ hơn đựng đồ ăn và cưỡng lại việc ăn thêm khi đã no.

Ăn khi bạn buồn, giận

Bạn có thấy mình thường ăn một cách lơ đễnh khi cảm xúc tiêu cực? Lần tới, cố gắng làm điều gì khác thay vì ăn gấp đôi lượng phô mai và khoai tây chiên khi bực tức gì đó. Ăn theo cảm xúc không làm bạn cảm thấy tốt hơn. Điều duy nhất bạn nhận được từ thực hiện thói quen này là chất béo tích trữ trong bụng nhiều thêm.

Cách tốt nhất để chống lại phản ứng này khi stress là uống một cốc nước, trò chuyện với một người bạn hay đi dạo thư giãn. Lựa chọn một hoạt động không bao gồm việc ăn giúp bạn có thể ngăn bản thân mình nạp thêm lượng calo khi cảm thấy dễ xúc động.

Tiêu thụ các thực phẩm ít béo thường xuyên hơn

Một số người cho rằng thực phẩm và nước uống giàu chất béo dẫn tới tích trữ nhiều mỡ hơn ở bụng. Sự thật là, chất béo không bão hòa đơn không xấu cho bạn. Từ bơ, dầu olive đến các loại hạt đều rất hiệu quả trong việc loại bỏ béo bụng. Hãy cảnh giác với quá nhiều thực phẩm ít chất béo, vì các nhà sản xuất thường thêm đường vào. Và điều đó nghĩa là cơ thể bạn lại thêm khả năng tích trữ chất béo.

Thiếu ngủ

Lý tưởng nhất người lớn nên ngủ khoảng 7-9 tiếng mỗi đêm. Khi bạn không ngủ đủ, lượng cortisol (hoóc môn gây căng thẳng) tăng lên và khiến bạn thèm thực phẩm có đường. Vì vậy, rất khó thoát khỏi béo bụng nếu bạn vẫn giữ thói quen thường xuyên ngủ ít.

Để duy trì mức độ cortisol bình thường, cố gắng ngủ đủ mỗi đêm. Nhờ cách này, bạn có thể cân bằng lượng cortisol đồng thời thúc đẩy sản xuất leptin, một loại hoóc môn giúp cơ thể kiểm soát sự thèm ăn.

Không ăn đủ protein trong chế độ ăn hằng ngày

Bạn không cung cấp đủ cho cơ thể những thực phẩm giàu protein? Nói chung, người lớn khỏe mạnh nên dùng ít nhất 20-25 g protein trong mỗi bữa, mặc dù lượng này phụ thuộc vào mức độ hoạt động và kích cỡ hình thể của bạn. Nam giới đặc biệt nên ăn thêm 10 g protein mỗi bữa để đảm bảo sức khỏe tốt. Bằng cách tăng lượng protein nạp vào, bạn có thể cân bằng lượng đường máu đồng thời giảm mức insulin để thúc đẩy tốc độ trao đổi chất nhanh hơn.

Ngoài ra, protein giúp kiểm soát hoóc môn làm tăng sự thèm ăn của bạn, vì vậy bạn có thể thon thả một cách tự nhiên. Hãy chú ý ăn các thực phẩm giàu protein như phô mai ricotta, sò, gà tây, thịt gà không da, cá hồi và trứng. Đây là lựa chọn tốt cho bạn vì những thực phẩm này ít béo và giàu protein, sự kết hợp tuyệt vời cho việc giảm béo, giữ dáng.

Vương Linh (theo Lifespan.com)