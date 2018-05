7 lý do gây giảm cân đột ngột ở phụ nữ

Lo lắng bởi sụt cân đột ngột / 15 dấu hiệu sớm ung thư thường bị bỏ qua

1. Trầm cảm

Trầm cảm có thể dẫn đến giảm cân bất thường. Người bị trầm cảm thường cảm thấy không muốn nấu ăn, ăn hay nghỉ ngơi. Thiếu cảm giác thèm ăn và thậm chí lười suy nghĩ đến đồ ăn khiến người phụ nữ sút cân nhanh chóng. Sự tư vấn, can thiệp liên tục của chuyên gia và thuốc chống trầm cảm sẽ có tác dụng tích cực trong trường hợp này.

2. Cường giáp

Tuyến giáp hoạt động quá mức sẽ sản xuất quá nhiều thyroxine. Chất này làm tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể đáng kể, dẫn đến giảm cân đột ngột, đổ mồ hôi và khó chịu. Những loại thuốc chống cường tuyến giáp có thể trợ giúp trong việc giảm tốc độ sản xuất hormone tuyến giáp. Chẩn đoán và điều trị thích hợp là cần thiết để giải quyết vấn đề này.

Ảnh: aceweightlossreviews.org.

3. Bệnh tiểu đường

Một quan niệm sai lầm phổ biến là bệnh tiểu đường có liên quan đến thừa cân và béo phì. Ngược lại, giảm cân không rõ nguyên nhân thực sự là một dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường. Điều này do tăng đi tiểu và nồng độ glucose tăng dẫn đến các cơ bắp bắt đầu co lại. Các loại thuốc để kiểm soát mức độ insulin và phát hiện bệnh sớm là một vài cách mà bạn có thể phòng chữa bệnh.

4. Bệnh celiac

Một số người không dung nạp gluten. Gluten là một loại protein được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen. Vì vậy, khi tiếp xúc với gluten, cơ thể tạo ra một phản ứng miễn dịch trong ruột non ở những người này. Viêm nhiễm và tổn thương tiềm ẩn ở niêm mạc ruột non là nguyên nhân gây khó hấp thụ chất dinh dưỡng. Hậu quả là giảm cân và tiêu chảy. Do không có cách chữa cố định với bệnh celiac, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt một chế độ ăn uống không chứa gluten để làm giảm các triệu chứng.

5. Lao

Là một bệnh mãn tính và nghiêm trọng ảnh hưởng đến phổi, bệnh lao dễ lây lan qua không khí. Bệnh lao dễ được kiểm soát trong xã hội hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, những người có hệ miễn dịch suy yếu dễ có khả năng mắc bệnh. Giảm cân bất thường là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của bệnh lao. Một số loại thuốc và việc điều trị kiên trì, lâu dài sẽ mang lại hiệu quả chữa bệnh.

6. Ung thư

Giảm cân đột ngột và nhanh chóng là triệu chứng quan trọng của bệnh ung thư. Đây là căn bệnh gia tăng nhanh chóng hiện nay. Tế bào bất thường phát triển không kiểm soát được, có khả năng xâm nhập và gây tổn hại các tế bào bình thường trong cơ thể. Ung thư có thể lây lan khắp cơ thể và đe dọa tính mạng. Nếu phát hiện sớm, tỷ lệ sống sót cao hơn.

7. HIV/AIDS

Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người - HIV - gây ra bệnh AIDS đe dọa tính mạng. Hệ miễn dịch của cơ thể bạn bị phá hủy hoàn toàn, do đó không thể ngăn ngừa được các sinh vật lây nhiễm bệnh. Bệnh này không chỉ lây truyền qua đường tình dục mà còn lây lan qua đường máu và từ mẹ sang con.

Khả năng lây từ mẹ sang con trong khi mang thai hoặc cho con bú có thể kiểm soát được. Quá trình mắc bệnh diễn ra dần dần nhưng kết quả đều gây tử vong. Giảm cân không rõ nguyên nhân có thể là một trong những triệu chứng sớm thấy rõ nhất của bệnh.

Quỳnh Trang (theo magforwomen)