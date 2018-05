8 dấu hiệu cảnh báo bạn thiếu vitamin C

Nhận diện vitamin dùng nhiều sẽ gây hại cho cơ thể / Uống vitamin sao cho hiệu quả nhất

Vitamin và khoáng chất rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể của cơ thể, trong đó vitamin C là một trong những vitamin quan trọng nhất. Hầu hết mọi người biết rằng vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh bệnh tật. Tuy nhiên, nó còn có tác dụng nhiều hơn thế. Vitamin C góp phần vào sự tăng trưởng tế bào, tăng cường sức khỏe tuần hoàn tốt, giúp cơ thể phát triển và duy trì. Thiếu hụt vitamin C có thể gây một số vấn đề nghiêm trọng.

Dưới đây là 8 dấu hiệu cảnh báo sự thiếu hụt vitamin C.

Mệt mỏi

Người thiếu vitamin C rất dễ bị mệt mỏi ngay cả khi đã ngủ ngon giấc hoặc giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể. Khó chẩn đoán rằng cơ thể thiếu vitamin C nếu chỉ dựa trên dấu hiệu mệt mỏi.

Thay đổi tâm trạng

Sự thiếu hụt này ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của một người. Người thiếu vitamin C sẽ thường xuyên nóng nảy và dễ bị kích động, ngay cả khi đây không phải là tính cách của họ.

Giảm cân

Thiếu hụt vitamin C có thể dẫn đến giảm cân không giải thích được và thậm chí khiến một người nào đó trở nên gầy gò. Đây là hiện tượng phổ biến ở những người bị suy dinh dưỡng.

Đau người

Cơ bắp, khớp mỏi và đau báo hiệu sự thiếu hụt chất dinh dưỡng như vitamin C. Đôi khi triệu chứng này không được chú ý hoặc bị nhầm lẫn với các bệnh khác như viêm khớp.

Bầm tím

Một dấu hiệu chỉ ra rằng bạn gặp vấn đề với lượng vitamin C là khi xuất hiện vết bầm tím dễ dàng. Nếu bạn thấy mình bị bầm tím khi chỉ va chạm rất nhẹ, hoặc bầm tím không giải thích được và không nhớ vì sao nó xuất hiện, hãy nói chuyện với bác sĩ.

Vấn đề răng miệng

Vitamin C rất cần thiết cho sức khỏe răng miệng, thiếu nó có thể gây tụt lợi. Đây một dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu hụt vitamin C nghiêm trọng.

Tóc và da khô

Tóc khô, ngay cả khi đã dưỡng ẩm, và da khô, bị kích ứng hoặc mẩn đỏ mặc dù đã sử dụng các loại kem hoặc kem dưỡng ẩm, cũng là một dấu hiệu cho thấy lượng vitamin C chưa đủ.

Nhiễm trùng

Vitamin C cần thiết cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Thiếu chất dinh dưỡng này có thể dẫn đến hệ thống miễn dịch bị tổn thương, khiến bạn dễ mắc bệnh cảm lạnh và nhiễm trùng khác thường xuyên hơn.

Nếu có hai hoặc nhiều hơn các triệu chứng mô tả ở trên, bạn nên gặp bác sĩ. Một xét nghiệm máu đơn giản sẽ tiết lộ lượng vitamin C của bạn có nằm trong mức khỏe mạnh hay không.

