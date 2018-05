8 nguyên tắc vàng phòng bệnh thận

Khoảng 5 triệu người Việt bị suy thận, hàng năm chừng 8.000 ca bệnh mới, đặc biệt do biến chứng của đái tháo đường. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa thận, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số người mắc phải căn bệnh này có xu hướng tăng lên. Có nhiều nguyên nhân gây suy thận, ở nước các nước đang phát triển như nước ta trước đây chủ yếu là do viêm cầu thận nhưng nay lại do các bệnh chuyển hóa. Trước đây chỉ có khoảng 4-6% suy thận do đái tháo đường thì nay lên đến 20%.

Căn bệnh được bệnh manh là "sát thủ giết người" thầm lặng, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã bị suy thận ở giai đoạn cuối. Vì thế, điều quan trọng là cần đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh. Những người đã mắc bệnh thì cần tuân thu điều trị để bệnh không tiến triển nặng hơn dẫn đến việc phải chạy thận nhân tạo, ghép thận.

Cụ thể, suy thận được chia làm 5 giai đoạn. Ở các giai đoạn từ 1, 2, 3, 4 nếu được phát hiện sớm và tuân thủ điều trị có thể kéo dài thời gian đến giai đoạn chạy thận. Nếu bệnh tiến triển đến độ 5 thì phải ghép thận hoặc chạy thận nhân tạo.

Bác sĩ khuyến cáo, với những người thận khỏe để phòng bệnh cần tuân thủ 8 nguyên tắc vàng: Hoạt động thể lực phù hợp, Kiểm soát đường huyết, Theo dõi huyết áp, Chế độ ăn phù hợp và kiểm soát cân nặng, Uống lượng nước thích hợp, Không hút thuốc lá, Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, Kiểm tra chức năng thận nếu có yếu tố nguy cơ. Những người có yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, gút, tăng huyết áp... thì cần lưu ý, tránh để biến chứng sang suy thận.

"Đồng thời lưu ý không tự tiện uống các loại thuốc bắc, nam- các loại này chủ yếu là thảo mộc nhiều kali. Việc uống các loại này dẫn đến tăng kali máu, nhẹ thì nhập viện cấp cứu nặng hơn thì có thể tử vong bất cứ lúc nào", tiến sĩ Dũng nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm ngày Thận thế giới diễn ra tại khoa Thận, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội sáng 12/3, phó giáo sư Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, trên thế giới có khoảng 500 triệu người có vấn đề về bệnh lý mãn tính ở thận. Việt Nam chưa có số liệu thống kê chính thức song ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận và hàng năm có khoảng 8.000 ca bệnh mới.

Nguyên nhân chủ yếu do các bệnh lý tại thận, tăng huyết áp và đái tháo đường. Tiến triển của bệnh thận mãn tính dẫn đến suy thận mãn tính, làm mất chức năng thận và phải dùng các biện pháp điều trị thay thế thận như lọc máu, ghép thận. Tuy nhiên, thận là một bệnh có thể kiểm soát được và bệnh nhân sẽ có cuộc sống bình thường nếu bệnh nhân được điều trị, kiểm soát tốt.

Ngày Thận thế giới được tổ chức hàng năm với mục đích nâng cao hiểu biết trong cộng đồng và chung tay giảm gánh nặng các bệnh liên quan đến thận. Chủ đề của năm nay là "Thận khỏe cho mọi người".

Phương Trang