Ăn gì để không bị chuột rút?

Em có tiền sử cholesterol cao, thiếu máu, nhược hồng cầu (do thiếu sắt). Đó có phải nguyên nhân em bị chuột rút không?

Trả lời:

Chào em!

Chuột rút có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân hay gặp thường là thiếu canxi, ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như suy tĩnh mạch, thiếu các vitamin nhóm B, tăng tiết axit lactic... Tuổi càng cao nguy cơ loãng xương và các bệnh khác càng gia tăng, đây cũng là những yếu tố cộng thêm khiến nguy cơ chuột rút gia tăng. Em không nói hiện bao nhiêu tuổi nhưng với tiền sử có những bệnh kể trên, tốt nhất, em nên đi khám bác sĩ sớm để giải quyết vấn đề chuột rút.

Thông thường, tùy theo nguyên nhân mà có biện pháp điều trị cũng như chế độ ăn phù hợp. Tuy nhiên, em cũng cần lưu ý một số điểm sau trong chế độ ăn:

- Cung cấp các thực phẩm giàu can xi như: tôm, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa.

- Tăng cường sử dụng các thực phẩm cung cấp các vitamin nhóm B. Vitamin B12 có trong sữa, trứng, thịt và cá, giúp làm co thắt hoặc co giật cơ. Chất này cũng hòa tan trong nước, do đó có thể được lưu trữ trong cơ thể. Uống vitamin B6 hoặc bổ sung vitamin B6 trong quả óc chó, chuối, cá hồi... cũng có thể giúp ngăn chứng chuột rút.

- Bổ sung chất xơ như ngũ cốc xay xát dối, hoa quả chín và rau xanh.

- Duy trì cân nặng hợp lý, tránh thừa cân béo phì.

- Uống đủ nước trong ngày.

- Vận động vừa sức theo lứa tuổi và tình trạng bệnh kèm theo.

- Bổ sung vi chất dinh dưỡng theo đơn của bác sĩ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng

Phó trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế

Viện Dinh dưỡng Quốc gia