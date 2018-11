Ăn gì hết đau bụng ngày 'đèn đỏ'

Đau bụng kinh là do tử cung co thắt để đẩy kinh nguyệt ra ngoài. Trong quá trình này, tử cung không được cung cấp máu khiến cơ co thắt, dẫn đến tình trạng đau ở dưới bụng hoặc thắt lưng. Theo tiến sĩ dinh dưỡng Nguyễn Mộc Lan, tình trạng đau bụng kinh hoàn toàn có thể cải thiện nếu cơ thể bổ sung những thực phẩm sau:

Hải sản

Cá hồi và hàu nhiều vitamin D, axit béo Omega 3, có thể hạn chế cơn co bóp tử cung. Ngoài ra, đây còn là nguồn vitamin D và B6 dồi dào, giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, đồng thời giảm cảm giác đau tức ở bụng và ngực khi đến tháng.

Chuối, dứa và kiwi

Chuối nhiều vitamin B6 và kali, giúp giảm trướng bụng và đau khi “đèn đỏ”. Bạn có thể kết hợp chuối với dứa và kiwi để tăng hiệu quả, do dứa chứa bromelain - một enzyme giúp chống viêm, còn kiwi rất giàu actinidin - giúp tiêu hóa đạm tốt hơn.

Gừng

Gừng không chỉ giúp chống lại cảm giác buồn nôn mà còn giảm trướng bụng.

Trứng

Trứng nhiều vitamin B6, D và E, giàu protein... giảm cảm giác đau.

Đu đủ

Chất chống viêm có chứa sắt, caroten, canxi, vitamin A và C trong đu đủ làm giảm cơn cơ thắt. Hãy ăn đu đủ vài ngày trước kỳ kinh hoặc ngay trong ngày đèn đỏ để giảm đau.

Nước ấm

Khi đau bụng, uống một cốc nước ấm sẽ làm bạn dễ chịu. Uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày vừa đẹp da đồng thời thải độc hại.

Các loại cây họ đậu

Trong những ngày kinh nguyệt, niêm mạc tử cung bong ra khiến cơ thể mất lượng lớn chất sắt và magie. Trong khi đó, các loại cây họ đậu như đậu nành, đậu xanh, đậu đen chứa rất nhiều sắt và magie, bổ sung cho cơ thể trong kỳ kinh.

Yến mạch

Yến mạch chứa nhiều kẽm và magie, giúp mạch máu giãn và ổn định serotonin - hoạt chất trong não. Nhờ đó cơ thể cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn trong thời kỳ “đèn đỏ”.

Chocolate đen

Chocolate đen chứa nhiều magie và chất xơ. Hãy chọn loại có ít nhất 85% cacao.

Những thực phẩm nên tránh

Đồ ăn có tính lạnh

Ăn đồ lạnh khiến cho tình trạng co bóp tại tử cung trở nên nghiêm trọng hơn, từ đó làm tăng thêm những triệu chứng khó chịu trong ngày kinh nguyệt.

Thực phẩm chứa nhiều muối và dầu mỡ

Sử dụng nhiều dầu mỡ trong kỳ kinh dễ bị đầy đụng. Thực phẩm chứa nhiều muối sẽ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Ăn đồ cay càng khiến cho tình trạng đau bụng kinh trở nên dữ dội hơn.

Các loại thực phẩm có tính kích thích

Rượu, bia, cà phê trực tiếp tác động đến hệ thần kinh trung ương và tử cung.

Thúy Quỳnh