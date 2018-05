Ăn mặn ảnh hưởng đến cơ thể bạn như thế nào

Ăn mặn khiến cơ thể chóng già / 1,6 triệu người chết mỗi năm vì ăn mặn

Một nghiên cứu mới được công bố trên tờ The New England Journal of Medicine cho thấy có khoảng 1,65 triệu trường hợp tử vong liên quan đến ăn nhiều muối mỗi năm. Trong thực tế, chỉ riêng tại Mỹ, khoảng 10% tất cả các trường hợp tử vong bởi bệnh tim có liên quan đến quá nhiều muối. Có rất nhiều tác hại liên quan đến việc ăn quá nhiều gia vị này. Chuyên gia dinh dưỡng Kristin Kirkpatrick ở Cleveland, Mỹ liệt kê những rắc rối phổ biến nhất:

Ảnh: onlymyhealth.

Bạn cảm thấy đầy hơi

Khi bạn ăn mặn, cơ thể của bạn bắt đầu giữ lại chất lỏng dư thừa. Ngược lại, chất lỏng dư thừa này làm cho bạn đầy hơi và cảm thấy nặng nề hơn bình thường.

Bạn tăng huyết áp

"Chất lỏng dư thừa làm tăng huyết áp của bạn," Kirkpatrick nói. Trong thực tế, một nghiên cứu của British Medical Journal năm 2011 cho biết một loạt các nghiên cứu khác cho thấy "mối quan hệ trực tiếp giữa lượng muối ăn và huyết áp". Các tác giả nghiên cứu cho biết rằng việc giảm 4,6 gram muối trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp huyết áp cá nhân sẽ giảm. Nói cách khác, bạn càng ăn nhiều muối thì huyết áp càng tăng.

Tăng nguy cơ đột quỵ

Cũng nghiên cứu đăng trên Tạp chí British Medical đó đã chỉ ra rằng, huyết áp cao dẫn đến nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Bạn càng muốn ăn mặn nhiều hơn

Vị giác của bạn thích nghi với độ mặn theo thời gian, có nghĩa là bạn càng muốn ăn mặn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. "Mọi người sẽ càng ăn mặn theo thời gian”, Kirkpatrick nói. Hãy thử ăn những thực phẩm lành mạnh để làm giảm sự thèm mặn của cơ thể.

Hại thận

Tăng huyết áp cũng có thể dẫn đến suy thận vì tăng huyết áp tạo ra thêm áp lực trên các động mạch dẫn đến thận, Kirkpatrick nói. Bằng chứng: Một nghiên cứu năm 2013 trên Journal of the American Society of Nephrology phát hiện ra rằng những người có bệnh thận mãn tính có thể cải thiện chức năng thận bằng cách giảm tiêu thụ muối.

Suy giảm nhận thức

Huyết áp tăng lên cũng gây ra những rắc rối đến não của bạn, Kirkpatrick nói. Một nghiên cứu được đăng trên Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism năm 2011 đã chỉ ra ra rằng một chế độ ăn nhiều muối và lối sống ít vận động có liên quan nhiều đến suy giảm nhận thức ở tuổi già.

Nguy cơ bệnh tim tăng lên

Một nghiên cứu của nhiều trường đại học đăng trên British Medical Journal năm 2009 phát hiện ra rằng lượng natri cao có liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch. Và một nghiên cứu khác, vừa công bố trong tháng bảy năm 2014 trong tạp chí Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, cho thấy quá nhiều muối trong chế độ ăn uống làm tăng gấp đôi nguy cơ bệnh tim mạch cho bệnh nhân tiểu đường.

Quỳnh Trang (Theo dailymakeover)