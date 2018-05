Bạn gái khó chịu vùng kín sau 'yêu'

Bị rách cùng đồ, chảy máu sau sex / Mỗi lần 'yêu' chồng chỉ thấy đau

"Trước và sau khi quan hệ chúng tôi đều vệ sinh sạch sẽ. Xin hỏi bác sĩ là bạn gái tôi bị làm sao và các khắc phục như thế nào? Tôi xin trân trọng cám ơn". (Huân)

Ảnh minh họa: Livescience.com.

Trả lời

Chào bạn,

Có nhiều lý do khiến phụ nữ thấy khó chịu ở vùng kín, buồn tiểu, tiểu rắt sau khi "yêu". Trong trường hợp của bạn, có thể nghĩ tới hai lý do: Bạn gái bị viêm nhiễm do nấm hoặc chỉ do tác động cơ học.

Nếu các triệu chứng của cô gái là đau rát vùng kín, buồn tiểu, tiểu rắt dịu đi sau 1-2 ngày không làm "chuyện ấy" thì có thể cô ấy bị tổn thương vùng kín do tác động cơ học trong quá trình giao hợp. Hiện tượng này khá phổ biến ở những cô gái mới bước vào đời sống tình dục. Trong giai đoạn này, các cặp do cảm hứng lôi cuốn có thể đụng chạm quá mạnh mẽ, từ đó làm vùng kín đau rát thậm chí tiểu rắt. Khi đó, các bạn chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, khi "yêu" thì nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, đồng thời có thể sử dụng thuốc bôi trơn tốt để giảm độ cọ xát.

Nếu đã thực hiện các việc trên mà tình trạng vẫn không cải thiện, hai bạn nên đi khám để biết chính xác bệnh và điều trị kịp thời.

Trong thư, bạn có nói hai bạn thường vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ. Điều này rất tốt. Và nếu cả hai người đều chung thủy, khả năng viêm nhiễm khá thấp. Ngược lại, nếu một trong hai người có quan hệ với người khác, mang sẵn mầm bệnh, thì vẫn có khả năng mắc bệnh viêm nhiễm, nhiễm nấm, dù có vệ sinh sạch sẽ thế nào.

Ngoài ra, thói quen vệ sinh quá kỹ ở một số bạn gái như thụt rửa, rửa từ sau ra trước, cũng tạo điều kiện cho viêm âm đạo.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Trung tâm y tế lao động (Hà Nội)