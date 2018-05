Băn khoăn khi bác sĩ đề nghị nhập viện chữa bướu cổ

Em đi kiểm tra ở Bệnh viện Ba Lan tại Nghệ An và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), được bác sĩ kết luận là bướu giáp lan tỏa, cho thuốc về uống kèm theo lời dặn là phải uống thuốc lâu dài. Em đã dùng thuốc theo đơn và thấy có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhưng hôm qua em đi kiểm tra lại ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thì họ yêu cầu em nhập viện vì nói bệnh đã nặng (hiện giờ nhịp tim của em là 85, trước đây là 120, cổ to, mắt hơi lồi nhẹ, tăng được 1 kg so với một tháng trước).

Bác sĩ tư vấn là nếu em nhập viện trong 2 tuần, họ sẽ điều trị cho em khỏi hẳn vì có thuốc đặc trị cho bệnh này. Còn nếu em điều trị ngoại khoa thì họ chỉ cho thuốc hạn chế bệnh thôi. Theo em được biết thì chỉ có sử dụng biện pháp xạ trị thì mới hết bệnh nhanh như thế, mà cái này thì rất ảnh hưởng. Em có nên nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ không? Em xin cảm ơn. (Nguyễn Hương)

Trả lời:

Bạn Nguyễn Hương thân mến,

Các thông tin mà bạn cung cấp chứng tỏ bạn đã được xác định là mắc bệnh Basedow. Đây là bệnh lý tuyến giáp lành tính (nhiều người nghe bác sĩ nói là bướu độc nên nhầm tưởng là bệnh ung thư). Để điều trị, hiện tại có các phương pháp sau đây:

+ Điều trị nội khoa bao gồm: thuốc kháng giáp trạng tổng hợp; Iode và các chế phẩm có chứa iode; thuốc chẹn bêta giao cảm; Glucocorticoide.

+ Điều trị bằng iode phóng xạ: phá huỷ bớt tế bào sản xuất nội tiết tố tuyến giáp.

+ Điều trị phẫu thuật: cắt bỏ tuyến giáp.

Bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị nào là dựa vào đặc điểm lâm sàng, tuổi của bệnh nhân, khả năng và sự tự nguyện tuân thủ chế độ điều trị.

Ở trường hợp cụ thể của bạn, tuổi 20, nhịp tim 85, mắt hơi lồi nhẹ, đáp ứng tốt với điều trị nội khoa thì bạn điều trị nội khoa theo đơn của bác sĩ chuyên khoa (mà bạn đã thực hiện) là đúng đắn nhất. Bác sĩ nào đó khuyên bạn nhập viện (để điều trị Iode phóng xạ) là chưa hợp lý.

Chúc bạn mau bình phục sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tạo

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An