Bé 5 tháng tuổi đi ngoài nhiều lần trong ngày?

Tôi theo chỉ dẫn của bác sĩ cho cháu uống enterogermina và elofan nhưng vẫn không đỡ, cân nặng của cháu không sút cũng không tăng. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi tôi nên làm gì? Cảm ơn bác sĩ.

(Nguyễn Thị Hoa)

Trả lời:

Chào chị,

Em bé trong vòng vài tháng đầu, nhất là bé bú sữa mẹ có thể đi cầu nhiều lần trong ngày, tính chất phân thay đổi từ hơi lỏng, hoa cà hoa cải đến mềm mịn, bé phát triển bình thường là được. Tính chất của 1 lần đi tiêu cũng khác nhau, phân đầu chặt hơn do nằm lâu hơn trong ruột già nên bị hấp thu bớt nước, trong khi phân sau lỏng hơn do mới được đưa từ ruột non xuống ruột già.

Nếu tính chất phân thay đổi đột ngột so với trước đây, hoặc bón hơn hoặc lỏng hơn, có đàm, máu hay mùi bất thường thì có khả năng bé đang gặp rắc rối gì đó tại đường tiêu hóa, có thể cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Khi uống thuốc theo toa mà biểu hiện bệnh không thuyên giảm hoặc nặng lên thì bé cần được tái khám lại để bác sĩ đánh giá lại và điều chỉnh điều trị.

Chị cần theo dõi sát những dấu hiệu nặng của bệnh như bác sĩ đã hướng dẫn để cho con đi khám ngay khi có biểu hiện, tránh để bệnh diễn tiến xấu.

Chúc bé của chị mau khỏe!

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hậu

Trưởng Khoa Dinh Dưỡng, BV Nhi đồng 2