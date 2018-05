Bé 7 tuổi đã hôi nách, phải làm sao?

Tôi cũng làm theo cách chỉ dẫn dân gian là chà chanh rồi phèn chua, ra nhà thuốc mua phấn trị hôi vùng nách về xức cho bé, nhưng cứ nếu quên không xức thì cũng hôi như thường.

Do bé còn nhỏ mình cứ nghĩ không thể đưa đến bệnh viện hay spa thẩm mỹ để can thiệp. Giờ vào lớp 2 rồi do chạy nhảy nghịch ngợm nên cứ sau giờ ra chơi là bé mất tự tin ngồi gần bạn vì bị chê hôi.

Tôi cũng thắc mắc là sao con mình còn nhỏ thế mà đã bị rồi, tôi cứ nghĩ tuyến mồ hôi này chỉ bị rối loạn ở độ tuổi dậy thì thôi chứ!!?

Tôi thấy thương con quá. Xin chương trình tư vấn cho phải làm gì để bé không bị hôi nữa.

Thu Phương