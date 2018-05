Bé ăn được nhưng không lên cân

Tôi đã cho uống thuốc bổ nhưng vẫn không cải thiện về cân nặng. Điều tôi lo nhất là bé đi cầu rất khô, hai ngày mới đi một lần, thậm chí còn ra ít máu. Cho tôi liệu cháu có bị gì ở trong ruột không? Tôi sợ sau này bé sẽ bị trĩ. (Nguyen Thu)

Trả lời:

Hiện con bạn bị táo bón nên có hiện tượng đi ngoài như vậy. Khuôn phân to là do đại tràng của cháu bị giãn, chính tình trạng phình to đại tràng càng làm cho táo bón nặng thêm. Cũng vì táo bón nên cháu lên cân chậm, nhất là chiều cao thấp so với tuổi (tuổi này cháu phải 17kg và cao 105 cm ).

Đúng như bạn nói nếu để tình trạng táo bón lâu ngày bé sẽ dễ bị sa trực tràng.

Trước hết bạn cần thay đổi lại chế độ ăn: uống nhiều nước 1,5l/ngày (kể cả sữa), ăn nhiều rau quả nhưng phải chọn loại có tính chất nhuận tràng như rau mồng tơi, khoai lang, rau dền.., ăn các lọai quả như: đu đủ, chuối tiêu, thanh long, cam, buởi ăn cả múi, đặc biệt cần ăn 2-3 cốc sữa chua/ ngày để cung cấp men vi sinh. Nếu dùng chế độ ăn không cải thiện được nên cho cháu uống thêm men vi sinh 2-3 gói/ngày, uống thêm chất xơ hòa tan 2-3 gói.ngày.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải

Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia