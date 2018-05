Bé hay giật mình khóc thét về đêm

Trả lời:

Em không nói rõ cháu mấy tháng tuổi, cân nặng chiều cao thế nào nên không biết tình trạng dinh dưỡng của cháu ra sao? Nhưng tình trạng khóc đêm, ngủ hay giật mình có khả năng cháu bị thiếu canxi, kẽm, magiê.... Em nên đưa bé đi khám bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, cần thiết thì làm xét nghiệm máu xem cháu bị thiếu vi chất dinh dưỡng nào không để bổ sung.

Bên cạnh đó, có thể do ban ngày bé ngủ nhiều nên đêm không muốn ngủ. Hoặc cũng có thể trẻ quấy là do đói, ăn quá no bị đầy bụng, mọc răng, tã ướt nên ngứa ngáy khó chịu, nóng quá hoặc lạnh quá...

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải

Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng